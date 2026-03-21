Сильнейшие магнитные бури и жуткое ДТП с бензовозом: главное за день

Сильнейшая за два месяца магнитная буря бушует на Земле. Над планетой зафиксирован взрывной рост интенсивности полярных сияний. В Турции обнаружили безэкипажный РИА Новости Крым, 21.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Сильнейшая за два месяца магнитная буря бушует на Земле. Над планетой зафиксирован взрывной рост интенсивности полярных сияний. В Турции обнаружили безэкипажный катер на побережье Черного моря. США и Израиль атаковали иранский комплекс по обогащению урана. Запад пытается вернуть колониальную эпоху – последствия геополитических поступков будут тяжелыми. Жуткое ДТП под Таганрогом – бензовоз выехал на встречку и протаранил четыре легковушки. В Крыму запускают новый гастрономический проект.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шестидневная магнитная буря и полярные сиянияВ субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Магнитная буря достигла уровня G3. В Крыму могут вспыхнуть полярные сияния. Вероятность космического события существует до 24 марта.Безэкипажный катер нашли на побережье в ТурцииБезэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. О находке сообщили местные жители. Пляж, на который вынесло БЭК, оцеплен, его планируют уничтожить.Атаки по Ирану и последствия поступков ЗападаИранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, угрозы для населения прилегающих районов нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последствия геополитических поступков Америки и Израиля будут очень тяжелыми. А санкционный шквал на Россию и ряд других восточно-европейских стран - ни что иное, как попытка брюссельских кураторов вернуть колониальную эпоху.Жуткая авария под ТаганрогомВ Ростовской области вблизи Таганрога произошло массовое ДТП с бензовозом и четырьмя легковушками. Причиной могла стать техническая неисправность. Бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми авто и загорелся. В ДТП погибли три человека, еще трое получили ранения. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.Лето в Крыму будет вкуснымВ Крыму в мае запускают проект "Вкусные истории Крыма". Он будет реализован в рамках Года крымского гостеприимства совместно с местными рестораторами. Проект сделает более популярной местную кухню и поддержит ресторанный бизнес, а также позволит сформировать новый туристический продукт — гастрономические путешествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

главное за день, новости, в мире, происшествия, крым, новости крыма, турция, иран, обострение между ираном и сша, магнитные бури