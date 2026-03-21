Рейтинг@Mail.ru
Сильнейшие магнитные бури и жуткое ДТП с бензовозом: главное за день - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/silneyshie-magnitnye-buri-i-zhutkoe-dtp-s-benzovozom-glavnoe-za-den-1154516225.html
Сильнейшие магнитные бури и жуткое ДТП с бензовозом: главное за день
2026-03-21T21:47
главное за день
новости
в мире
происшествия
крым
новости крыма
турция
иран
обострение между ираном и сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/15/1154511141_0:244:609:587_1920x0_80_0_0_831f0d757314b9b2f8a05b0112433607.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Сильнейшая за два месяца магнитная буря бушует на Земле. Над планетой зафиксирован взрывной рост интенсивности полярных сияний. В Турции обнаружили безэкипажный катер на побережье Черного моря. США и Израиль атаковали иранский комплекс по обогащению урана. Запад пытается вернуть колониальную эпоху – последствия геополитических поступков будут тяжелыми. Жуткое ДТП под Таганрогом – бензовоз выехал на встречку и протаранил четыре легковушки. В Крыму запускают новый гастрономический проект.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шестидневная магнитная буря и полярные сиянияВ субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Магнитная буря достигла уровня G3. В Крыму могут вспыхнуть полярные сияния. Вероятность космического события существует до 24 марта.Безэкипажный катер нашли на побережье в ТурцииБезэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. О находке сообщили местные жители. Пляж, на который вынесло БЭК, оцеплен, его планируют уничтожить.Атаки по Ирану и последствия поступков ЗападаИранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, угрозы для населения прилегающих районов нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последствия геополитических поступков Америки и Израиля будут очень тяжелыми. А санкционный шквал на Россию и ряд других восточно-европейских стран - ни что иное, как попытка брюссельских кураторов вернуть колониальную эпоху.Жуткая авария под ТаганрогомВ Ростовской области вблизи Таганрога произошло массовое ДТП с бензовозом и четырьмя легковушками. Причиной могла стать техническая неисправность. Бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми авто и загорелся. В ДТП погибли три человека, еще трое получили ранения. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.Лето в Крыму будет вкуснымВ Крыму в мае запускают проект "Вкусные истории Крыма". Он будет реализован в рамках Года крымского гостеприимства совместно с местными рестораторами. Проект сделает более популярной местную кухню и поддержит ресторанный бизнес, а также позволит сформировать новый туристический продукт — гастрономические путешествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
главное за день, новости, в мире, происшествия, крым, новости крыма, турция, иран, обострение между ираном и сша, магнитные бури
21:47 21.03.2026
 
© РИА НовостиВ Ростовской области три человека погибли и двое ранены при аварии с бензовозом
В Ростовской области три человека погибли и двое ранены при аварии с бензовозом - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Сильнейшая за два месяца магнитная буря бушует на Земле. Над планетой зафиксирован взрывной рост интенсивности полярных сияний. В Турции обнаружили безэкипажный катер на побережье Черного моря. США и Израиль атаковали иранский комплекс по обогащению урана. Запад пытается вернуть колониальную эпоху – последствия геополитических поступков будут тяжелыми. Жуткое ДТП под Таганрогом – бензовоз выехал на встречку и протаранил четыре легковушки. В Крыму запускают новый гастрономический проект.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Шестидневная магнитная буря и полярные сияния

В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Магнитная буря достигла уровня G3. В Крыму могут вспыхнуть полярные сияния. Вероятность космического события существует до 24 марта.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
20:11
Землю атакуют новые удары солнечной плазмы

Безэкипажный катер нашли на побережье в Турции

Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. О находке сообщили местные жители. Пляж, на который вынесло БЭК, оцеплен, его планируют уничтожить.
Украинский флаг на богослужении в церкви во Львове
20:24
На Украине раскольники выбрали нового главу ПЦУ

Атаки по Ирану и последствия поступков Запада

Иранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, угрозы для населения прилегающих районов нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последствия геополитических поступков Америки и Израиля будут очень тяжелыми. А санкционный шквал на Россию и ряд других восточно-европейских стран - ни что иное, как попытка брюссельских кураторов вернуть колониальную эпоху.
Митинг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
21:38
Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте

Жуткая авария под Таганрогом

В Ростовской области вблизи Таганрога произошло массовое ДТП с бензовозом и четырьмя легковушками. Причиной могла стать техническая неисправность. Бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми авто и загорелся. В ДТП погибли три человека, еще трое получили ранения. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
Капитолий в США
19:54
США назвали Россию и Китай угрозой своей безопасности

Лето в Крыму будет вкусным

В Крыму в мае запускают проект "Вкусные истории Крыма". Он будет реализован в рамках Года крымского гостеприимства совместно с местными рестораторами. Проект сделает более популярной местную кухню и поддержит ресторанный бизнес, а также позволит сформировать новый туристический продукт — гастрономические путешествия.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
21:19
Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовостиВ миреПроисшествияКрымНовости КрымаТурцияИранОбострение между Ираном и СШАМагнитные бури
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:38Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте
21:19Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
21:04Более 70 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами России
20:57Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания
20:36В Крыму спасли туристку с травмой ноги на горной тропе к монастырю
20:24На Украине раскольники выбрали нового главу ПЦУ
20:11Землю атакуют новые удары солнечной плазмы
19:54США назвали Россию и Китай угрозой своей безопасности
19:39В Севастополе снова остановили морской транспорт
19:31До четырех выросло число погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом
19:24Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе
19:08Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:54В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
18:37Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ
18:12Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
17:53Смертельная атака на Севастополь и новые объекты в Крыму – топ недели
17:28Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Воронеже
17:10Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
16:54Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
Лента новостейМолния