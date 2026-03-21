Сильнейшие магнитные бури и жуткое ДТП с бензовозом: главное за день
Магнитные бури с полярными сияниями и ДТП с бензовозом под Таганрогом – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Сильнейшая за два месяца магнитная буря бушует на Земле. Над планетой зафиксирован взрывной рост интенсивности полярных сияний. В Турции обнаружили безэкипажный катер на побережье Черного моря. США и Израиль атаковали иранский комплекс по обогащению урана. Запад пытается вернуть колониальную эпоху – последствия геополитических поступков будут тяжелыми. Жуткое ДТП под Таганрогом – бензовоз выехал на встречку и протаранил четыре легковушки. В Крыму запускают новый гастрономический проект.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Шестидневная магнитная буря и полярные сияния
В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Магнитная буря достигла уровня G3. В Крыму могут вспыхнуть полярные сияния. Вероятность космического события существует до 24 марта.
Безэкипажный катер нашли на побережье в Турции
Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. О находке сообщили местные жители. Пляж, на который вынесло БЭК, оцеплен, его планируют уничтожить.
Атаки по Ирану и последствия поступков Запада
Иранский комплекс по обогащению урана в субботу атакован Израилем и США. Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано, угрозы для населения прилегающих районов нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последствия геополитических поступков Америки и Израиля будут очень тяжелыми. А санкционный шквал на Россию и ряд других восточно-европейских стран - ни что иное, как попытка брюссельских кураторов вернуть колониальную эпоху.
Жуткая авария под Таганрогом
В Ростовской области вблизи Таганрога произошло массовое ДТП с бензовозом и четырьмя легковушками. Причиной могла стать техническая неисправность. Бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми авто и загорелся. В ДТП погибли три человека, еще трое получили ранения. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
Лето в Крыму будет вкусным
В Крыму в мае запускают проект "Вкусные истории Крыма". Он будет реализован в рамках Года крымского гостеприимства совместно с местными рестораторами. Проект сделает более популярной местную кухню и поддержит ресторанный бизнес, а также позволит сформировать новый туристический продукт — гастрономические путешествия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.