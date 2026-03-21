Сильная магнитная буря обрушилась на Землю

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 21.03.2026

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю

На Земле в субботу началась сильная магнитная буря. Ее вызвало плазменное облако, которое пришло с Солнца на Землю. Такая космическая погода может провоцировать РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T08:07

2026-03-21T08:07

2026-03-21T08:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. На Земле в субботу началась сильная магнитная буря. Ее вызвало плазменное облако, которое пришло с Солнца на Землю. Такая космическая погода может провоцировать в некоторых районах планеты полярные сияния. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, первый геомагнитный удар уровня G2 произошел в 9 часов вечера 20 марта. Буря продолжалась до 3 часов ночи.Далее до утра магнитосфера стала спокойнее, но уже с 6.00 до полудня 21 марта на Земле происходит новое возмущение уровня G2. C 12 до 15 часов уровень геомагнитного возмущения снизится до значения G1. Еще один магнитный удар ожидается 22 марта – с 6 до 9 часов утра.19 марта вечером на Землю обрушилась самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря. Как сообщали в Лаборатории, полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта.Ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач отмечал, что не все магнитные бури могут провоцировать северные сияния.В январе возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45°".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, земля, космос, метеозависимость, новости