Сильная магнитная буря обрушилась на Землю

На Земле началась сильная магнитная буря с полярными сияниями
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНРадиационный шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. На Земле в субботу началась сильная магнитная буря. Ее вызвало плазменное облако, которое пришло с Солнца на Землю. Такая космическая погода может провоцировать в некоторых районах планеты полярные сияния. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Началась ожидавшаяся весь день магнитная буря. Магнитное поле держалось сколько могло, но силы не беспредельны. Регистрируются очень сильные полярные сияния (в районе высшего балла), но центр наиболее интенсивного свечения уже успел довольно сильно сместиться в сторону Европы", - говорится в сообщении.
По данным ученых, первый геомагнитный удар уровня G2 произошел в 9 часов вечера 20 марта. Буря продолжалась до 3 часов ночи.
Далее до утра магнитосфера стала спокойнее, но уже с 6.00 до полудня 21 марта на Земле происходит новое возмущение уровня G2. C 12 до 15 часов уровень геомагнитного возмущения снизится до значения G1. Еще один магнитный удар ожидается 22 марта – с 6 до 9 часов утра.
19 марта вечером на Землю обрушилась самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря. Как сообщали в Лаборатории, полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта.
Ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач отмечал, что не все магнитные бури могут провоцировать северные сияния.
В январе возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45°".
