Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе
Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В парке 35-летия Победы на северной стороне Севастополя школьники высадили аллею вечнозеленых деревьев. Акцию приурочили к международному дню леса. Об этом сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что дети посадили 50 саженцев кипарисов и несколько саженцев крымской сосны. Эти породы деревьев хорошо приживаются и растут в Севастополе, пояснили власти.
Подготовка места для посадок велись с прошлого года: специалисты очистили территорию от кустарников и аварийных деревьев, а также подготовили лунки, отметили власти.
"Саженцы вырастили в питомниках дирекции особо охраняемых природных территорий. Срок жизни кипариса — от 80 лет и больше, сосны — в среднем до 120. Деревья, высаженные сегодня, будут радовать не одно поколение севастопольцев", — отметил лесничий Мекензиевского лесничества Вадим Махибарада.
Международный день леса ежегодно отмечается 21 марта. Он был учрежден в 2012 году. В Севастополе тематические акции с участием школьников проводятся ежегодно с 2014 года.
