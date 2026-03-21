Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе

Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.03.2026

Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе

В парке 35-летия Победы на северной стороне Севастополя школьники высадили аллею вечнозеленых деревьев. Акцию приурочили к международному дню леса.

2026-03-21T19:24

2026-03-21T19:24

2026-03-21T19:24

севастополь

растения крыма

общество

новости севастополя

экология

дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В парке 35-летия Победы на северной стороне Севастополя школьники высадили аллею вечнозеленых деревьев. Акцию приурочили к международному дню леса. Об этом сообщили в правительстве региона.Отмечается, что дети посадили 50 саженцев кипарисов и несколько саженцев крымской сосны. Эти породы деревьев хорошо приживаются и растут в Севастополе, пояснили власти.Подготовка места для посадок велись с прошлого года: специалисты очистили территорию от кустарников и аварийных деревьев, а также подготовили лунки, отметили власти.Международный день леса ежегодно отмечается 21 марта. Он был учрежден в 2012 году. В Севастополе тематические акции с участием школьников проводятся ежегодно с 2014 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

севастополь, растения крыма, общество, новости севастополя, экология, дети