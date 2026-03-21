https://crimea.ria.ru/20260321/sbil-pensionerku-i-sbezhal-v-krymu-voditel-poluchil-uslovnyy-srok-1154510793.html

Сбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок

Житель Джанкоя приговорен к условному заключению за наезд на пенсионерку и побег с места ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/28/1113812827_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_05dfeef0b192ede909b4e0e8e60625fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Житель Джанкоя приговорен к условному заключению за наезд на пенсионерку и побег с места ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что мужчина наехал на пенсионерку 1940 года рождения, которая переходила дорогу. Женщина была доставлена в больницу с травмами.Кроме того, крымчанин на два года лишился водительских прав.Накануне в Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, к которым пострадавшего ребенка привела мать.Личность водителя установили – им оказался 41-летний местный житель. Он признался, что наехал на девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и пояснил, что покинул место аварии только после остановки и разговора с девочкой, которая отказалась от помощи и продолжила путь в школу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

