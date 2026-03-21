Сбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок
Сбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок

В Джанкое водитель осужден на три года условно за побег с места ДТП

14:00 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Житель Джанкоя приговорен к условному заключению за наезд на пенсионерку и побег с места ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Отмечается, что мужчина наехал на пенсионерку 1940 года рождения, которая переходила дорогу. Женщина была доставлена в больницу с травмами.
"Пытаясь избежать ответственности, мужчина скрылся с места совершения дорожно-транспортного происшествия. С учетом позиции государственного обвинителя подсудимого назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Кроме того, крымчанин на два года лишился водительских прав.
Накануне в Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, к которым пострадавшего ребенка привела мать.
Личность водителя установили – им оказался 41-летний местный житель. Он признался, что наехал на девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и пояснил, что покинул место аварии только после остановки и разговора с девочкой, которая отказалась от помощи и продолжила путь в школу.
