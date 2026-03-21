Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"
Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"
2026-03-21T09:31
2026-03-21T10:40
09:31 21.03.2026 (обновлено: 10:40 21.03.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкРоссийские сноубордисты Дмитрий Фадеев (слева) и Филипп Шеббо
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, которые принимали участие в Паралимпиаде‑2026 в Италии в составе сборной России, внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.
В базу "Миротворца" накануне попали горнолыжники Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян, а также ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр. Спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Всего в соревнованиях в Италии принимали участие шесть атлетов из России.
Ранее стало известно, что создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец", бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгий Тука* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в РФ.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
