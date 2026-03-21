https://crimea.ria.ru/20260321/rossiyskikh-paralimpiytsev-vnesli-v-bazu-mirotvortsa-1154506419.html

Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"

2026-03-21T09:31

2026-03-21T10:40

"миротворец"

украина

в мире

паралимпийский спорт

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/15/1154506303_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_70348d0fde5083ca9aea84ba4ce3c955.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, которые принимали участие в Паралимпиаде‑2026 в Италии в составе сборной России, внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.В базу "Миротворца" накануне попали горнолыжники Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян, а также ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин.Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр. Спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Всего в соревнованиях в Италии принимали участие шесть атлетов из России.Ранее стало известно, что создатель скандально известного украинского сайта "Миротворец", бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгий Тука* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в РФ.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

