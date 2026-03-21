Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
Симферополь вошел в десятку направлений для отдыха в марте 2026 года, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 21.03.2026
Симферополь вошел в топ-10 направлений с максимальным ростом бронирований в марте – Твил
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Симферополь вошел в десятку направлений для отдыха в марте 2026 года, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Красногорск в Московской области, где рост бронирований составил 220% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте Хабаровск, а на третьем – Новороссийск – рост бронирований 100% и 78% соответственно", – выяснили аналитики платформы.
Стоимость суточного размещения в Красногорске составляет в среднем 4178 рублей, в Хабаровске – 3859, в Новороссийске – 3832 рубля.
Симферополь также вошел в рейтинг с приростом числа бронирований в 44%. По данным сервиса, чаще всего в столице Крыма туристы останавливаются на три ночевки. Стоимость номера составляет 2972 за ночь.
Также в рейтинге Геленджик – 4338 рублей, Махачкала – 3230, Кабардинка – 3311, Тверь – 3655, Краснодар – 3633 и Минеральные Воды – 3426 рубля.
