Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/rossiyane-stali-chasche-bronirovat-simferopol--tseny-v-otelyakh-1154460841.html
Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
Симферополь вошел в десятку направлений для отдыха в марте 2026 года, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T08:29
2026-03-21T08:29
крым
новости крыма
симферополь
отдых в крыму
крым курортный
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541661_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ed9eb0f88b713b031551fd9205840354.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Симферополь вошел в десятку направлений для отдыха в марте 2026 года, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте Красногорск в Московской области, где рост бронирований составил 220% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте Хабаровск, а на третьем – Новороссийск – рост бронирований 100% и 78% соответственно", – выяснили аналитики платформы.Стоимость суточного размещения в Красногорске составляет в среднем 4178 рублей, в Хабаровске – 3859, в Новороссийске – 3832 рубля.Также в рейтинге Геленджик – 4338 рублей, Махачкала­ – 3230, Кабардинка – 3311, Тверь – 3655, Краснодар – 3633 и Минеральные Воды – 3426 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыхаДлительный отдых в марте – куда едут россиянеЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541661_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7463e624c07a4e7cbbac7cf9db4fcddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, симферополь, отдых в крыму, крым курортный
Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях

Симферополь вошел в топ-10 направлений с максимальным ростом бронирований в марте – Твил

08:29 21.03.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВид на Симферополь
Вид на Симферополь
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Симферополь вошел в десятку направлений для отдыха в марте 2026 года, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Красногорск в Московской области, где рост бронирований составил 220% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте Хабаровск, а на третьем – Новороссийск – рост бронирований 100% и 78% соответственно", – выяснили аналитики платформы.
Стоимость суточного размещения в Красногорске составляет в среднем 4178 рублей, в Хабаровске – 3859, в Новороссийске – 3832 рубля.
Симферополь также вошел в рейтинг с приростом числа бронирований в 44%. По данным сервиса, чаще всего в столице Крыма туристы останавливаются на три ночевки. Стоимость номера составляет 2972 за ночь.
Также в рейтинге Геленджик – 4338 рублей, Махачкала­ – 3230, Кабардинка – 3311, Тверь – 3655, Краснодар – 3633 и Минеральные Воды – 3426 рубля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
Длительный отдых в марте – куда едут россияне
Цены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт
 
КрымНовости КрымаСимферопольОтдых в КрымуКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
09:01Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе
08:46"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие
08:29Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
08:07Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
07:53283 беспилотника уничтожены над Крымом и другими регионами России за ночь
07:20Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове
07:08Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
00:01Прохладные дожди и туман: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
23:19Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России
21:33Снижение ключевой ставки и уход из жизни Чака Норриса – главное за день
21:02В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценами
20:45Успеют ли спасти древний храм в Феодосии от разрушения - ответ минкульта
20:33Билет за пятерки: севастопольских школьников мотивируют театром
20:24В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной
20:11Украина ничем не помогла США в операции против Ирана - Трамп
19:44Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году
19:32Что делает крымчан по-настоящему счастливыми - опрос
19:25Погода в Крыму в выходные дни – прогноз ФОБОС
Лента новостейМолния