Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях

Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях - РИА Новости Крым, 21.03.2026

Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях

Симферополь вошел в десятку направлений для отдыха в марте 2026 года, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T08:29

2026-03-21T08:29

2026-03-21T08:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Симферополь вошел в десятку направлений для отдыха в марте 2026 года, где число бронирований увеличилось сильнее всего. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте Красногорск в Московской области, где рост бронирований составил 220% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте Хабаровск, а на третьем – Новороссийск – рост бронирований 100% и 78% соответственно", – выяснили аналитики платформы.Стоимость суточного размещения в Красногорске составляет в среднем 4178 рублей, в Хабаровске – 3859, в Новороссийске – 3832 рубля.Также в рейтинге Геленджик – 4338 рублей, Махачкала­ – 3230, Кабардинка – 3311, Тверь – 3655, Краснодар – 3633 и Минеральные Воды – 3426 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыхаДлительный отдых в марте – куда едут россиянеЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции - эксперт

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, отдых в крыму, крым курортный