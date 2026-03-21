Рейтинг@Mail.ru
Россия остается верным и надежным партнером Ирана – Путин - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/rossiya-ostaetsya-vernym-i-nadezhnym-partnerom-irana--putin-1154506640.html
Россия остается верным и надежным партнером Ирана – Путин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_250:0:2800:1912_1920x0_80_0_0_8a8c3e25e3d1fbd6ef7f0fe6ec6edc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин: Россия остается верным партнером Ирана в тяжелое для страны время

09:55 21.03.2026
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия остается надежным партнером Ирана в тяжелое для этой страны время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении верховному руководителю Ирана Моджтабе Хаменеи по случаю праздника Навруз.
"Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана", — цитирует слова пресс-службы Кремля РИА Новости.
Президент России также направил поздравления по случаю праздника и президенту Масуду Пезешкиану.
"Поздравления по случаю Навруза направлены также иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану", - говорится в сообщении.
По иранскому календарю отмечается начало нового 1405 года.
Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что действия президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке сыграли России на руку. Также он отметил, что в последние годы авторитет России существенно вырос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
