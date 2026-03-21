https://crimea.ria.ru/20260321/rossiya-ostaetsya-vernym-i-nadezhnym-partnerom-irana--putin-1154506640.html

Россия остается верным и надежным партнером Ирана – Путин - РИА Новости Крым, 21.03.2026

Россия остается надежным партнером Ирана в тяжелое для этой страны время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении верховному руководителю... РИА Новости Крым, 21.03.2026

владимир путин (политик)

россия

иран

политика

внешняя политика

новости

ближний восток

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Россия остается надежным партнером Ирана в тяжелое для этой страны время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении верховному руководителю Ирана Моджтабе Хаменеи по случаю праздника Навруз.Президент России также направил поздравления по случаю праздника и президенту Масуду Пезешкиану."Поздравления по случаю Навруза направлены также иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану", - говорится в сообщении.По иранскому календарю отмечается начало нового 1405 года.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что действия президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке сыграли России на руку. Также он отметил, что в последние годы авторитет России существенно вырос.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин собрал совещание по ситуации на рынках нефти и газа – главное"Точка бифуркации": зачем Трамп звонил Путину на фоне эскалации в ИранеСоюзники США по НАТО выходят из войны с Ираном – мнение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

