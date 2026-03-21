Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания

Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания - РИА Новости Крым, 21.03.2026

Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания

Масштабная реставрация объектов Ханского дворца в Бахчисарае проходит сложно по ряду причин, одна из которых – споры экспертов для принятия решений относительно

2026-03-21T20:57

2026-03-21T20:57

2026-03-21T20:57

"ханский дворец" в бахчисарае

минкульт крыма

бахчисарай

реставрация

история

новости крыма

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Масштабная реставрация объектов Ханского дворца в Бахчисарае проходит сложно по ряду причин, одна из которых – споры экспертов для принятия решений относительно сохранения новых находок. Но пока сроки окончания работ не переносили дальше 2027 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РК Александр Жаворонков.Он напомнил, что реставрационные работы в Ханском дворце идут с 2015 года, то есть уже больше 10 лет. Но сейчас, "когда они завершаются, постоянно выявляется что-то новое" и нельзя с уверенностью сказать точно, в какой точно срок все мероприятия на объекте будут полностью завершены."Пока плановый 2027 год. Правда, он так близко", – отметил Жаворонков.Дело в том, что комплекс включает "большое количество объектов, все они сложнейшие", сказал он.При этом в главном дворце огромное количество живописи, которая реставрируется, а это всегда сложно, добавил он."Потому что, когда у тебя много слоев и каждый самодостаточный, достаточно сложно принять решение реставратору, какой слой показать и как, чтобы это не рябило, было красиво и интересно", – объяснил Жаворонков.Помимо этого, на территории Ханского дворца постоянно ведутся археологические исследования, в ходе которых обнаруживаются все новые и новые находки, которые должны быть музеефицированы и экспонированы для туристов.Все это требует не только сил и средств, но и времени, однако, по словам Жаворонкова, цель их оправдывает."В Ханском дворце, когда он открыт, очень много народа летом, и экскурсии ходят друг за дружкой... Поэтому, я надеюсь, что Ханский дворец когда-нибудь станет нашей гордостью, когда мы завершим, и сможем сказать, что памятник спасли", – сказал он.Ранее замминистра культуры Крыма Ольга Воробьева сообщала, что сроки сдачи Ханского дворца сдвинули на 2027 год из-за масштабных археологических открытий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается реставрация Ханского дворца в БахчисараеКрым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II

бахчисарай

крым

"ханский дворец" в бахчисарае, минкульт крыма, бахчисарай, реставрация, история, новости крыма, крым