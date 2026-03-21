Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания
Масштабная реставрация объектов Ханского дворца в Бахчисарае проходит сложно по ряду причин, одна из которых – споры экспертов для принятия решений относительно
В Минкульте Крыма оценили ход реставрации Ханского дворца и сроки окончания работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым
. Масштабная реставрация объектов Ханского дворца в Бахчисарае проходит сложно по ряду причин, одна из которых – споры экспертов для принятия решений относительно сохранения новых находок. Но пока сроки окончания работ не переносили дальше 2027 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РК Александр Жаворонков.
Он напомнил, что реставрационные работы в Ханском дворце идут с 2015 года, то есть уже больше 10 лет. Но сейчас, "когда они завершаются, постоянно выявляется что-то новое" и нельзя с уверенностью сказать точно, в какой точно срок все мероприятия на объекте будут полностью завершены.
"Пока плановый 2027 год. Правда, он так близко", – отметил Жаворонков.
Дело в том, что комплекс включает "большое количество объектов, все они сложнейшие", сказал он.
"Реставрация сложная там потому что сами корпуса, главный корпус, сам дворец, он фахверковый. Это когда деревянный каркас, заполненный чем-то. И вот это заполнение, а все-таки ему огромное уже количество лет – приходит в плохое состояние, и постоянно нужно принимать решения: укреплять, снимать, менять либо вывешивать и заменять какие-то опорные конструкции", – поделился Жаворонков.
При этом в главном дворце огромное количество живописи, которая реставрируется, а это всегда сложно, добавил он.
"Потому что, когда у тебя много слоев и каждый самодостаточный, достаточно сложно принять решение реставратору, какой слой показать и как, чтобы это не рябило, было красиво и интересно", – объяснил Жаворонков.
Помимо этого, на территории Ханского дворца постоянно ведутся археологические исследования, в ходе которых обнаруживаются все новые и новые находки, которые должны быть музеефицированы и экспонированы для туристов.
"А каждое такое решение – это, во-первых, обоснование, то есть деньги. И это научная составляющая, которую все должны поддержать. А далеко не на все решения у нас одинаковые взгляды, то есть часто мы спорим. С теми же раскопками: накрывать или оставить открытым, полностью оставить открытым или часть законсервировать и сделать благоустройство поверху. То есть это вещи, которые с одной стороны научные, а с другой эксплуатационные", – рассказал он.
Все это требует не только сил и средств, но и времени, однако, по словам Жаворонкова, цель их оправдывает.
"В Ханском дворце, когда он открыт, очень много народа летом, и экскурсии ходят друг за дружкой... Поэтому, я надеюсь, что Ханский дворец когда-нибудь станет нашей гордостью, когда мы завершим, и сможем сказать, что памятник спасли", – сказал он.
Ранее замминистра культуры Крыма Ольга Воробьева сообщала
, что сроки сдачи Ханского дворца сдвинули на 2027 год из-за масштабных археологических открытий.
