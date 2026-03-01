Прохладные дожди и туман: погода в Крыму в субботу
В субботу Крыму сохранится прохладная ветреная погода, вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 21.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В субботу Крыму сохранится прохладная ветреная погода, вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8; днем +10…+15, в горах +3…+8", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +10…+12.
В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11.
В Ялте, Алуште - облачно, временами дождь. В Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...8, днем потеплеет до +14.
