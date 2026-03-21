Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
крым, мвд по республике крым, мошенничество, цифровая безопасность, кибербезопасность, общество, новости крыма
Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег

В Ялте пенсионер отдал аферистам 800 тысяч рублей в попытке заработать на криптовалюте

18:12 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. 63-летний житель Ялты попытался подработать на криптовалютной бирже. Для этого он вступил в специальную группу в интернете, но после общения с "куратором" потерял 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
"Куратор" подробно рассказал о схеме заработка, которая включала регистрацию на зарубежной бирже, недоступной для россиян. Пенсионер создал личный кабинет и начал переводить деньги на указанные им счета, думая, что это его депозит. За три месяца мужчина перечислил более 520 тысяч рублей", - рассказали в полиции.
Когда ялтинец попытался вывести свои "заработанные" деньги из биржи, потерял еще почти 255 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 770 тысяч рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят проверку.
Ранее в Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники и не позволили женщине потерять свои сбережения.
