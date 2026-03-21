Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
2026-03-21T18:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. 63-летний житель Ялты попытался подработать на криптовалютной бирже. Для этого он вступил в специальную группу в интернете, но после общения с "куратором" потерял 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Когда ялтинец попытался вывести свои "заработанные" деньги из биржи, потерял еще почти 255 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 770 тысяч рублей.Сейчас возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят проверку.Ранее в Феодосии мошенники несколько дней запугивали 85-летнюю женщину по телефону и убеждали передать им все накопления. Однако злому умыслу помешали оперативники и не позволили женщине потерять свои сбережения.
крым, мвд по республике крым, мошенничество, цифровая безопасность, кибербезопасность, общество, новости крыма
