"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие - РИА Новости Крым, 21.03.2026
"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие
"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие - РИА Новости Крым, 21.03.2026
"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие
Один из самых ярких и авторитетных политиков современности, непримиримый борец за интересы России, более полувека на дипломатической службе в составе восьми... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T08:46
2026-03-21T08:46
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
юбилей
политика
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Один из самых ярких и авторитетных политиков современности, непримиримый борец за интересы России, более полувека на дипломатической службе в составе восьми российских правительств и 21 год - в должности главы российского МИД.Глава российской дипломатии Сергей Лавров отмечает 76-летие. Всегда точен и убедителен. В публичных выступлениях, переговорах и интервью Лавров нередко произносит фразы, которые впоследствии становятся крылатыми.Самые яркие цитаты – в подборке РИА Новости Крым.О РоссииИюнь 2022 года, в интервью корреспонденту Би-би-си в Москве Стиву Розенбергу в кулуарах Петербургского экономического форумаО русском языке"Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!"Сентябрь 2022 года, на пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНО Крыме"Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров - неотъемлемая часть Российской Федерации".Март 2024-го, из видеообращение к 10-летию "Крымской весны"О честностиФевраль 2022 года. В интервью RT, отвечая на вопрос о возможной встрече с госсекретарем США по вопросу о гарантиях безопасности для РоссииО несбыточном и жалком"Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид"Апрель 2024 года. В комментарии журналистам о высказываниях главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу выхода на границы Украины 1991 года.О действиях ЗападаМай 2022 года, выступление по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГО политических "танцах""Мне тоже мама запрещала танцевать с мальчиками".Апрель 2017 года, в ответ на фразу госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что "с Россией можно танцевать и можно с этого что-то получить, но нет сомнения, что с Лавровым не потанцуешь"О железном занавесе"Что касается "железного занавеса", он практически уже опускается. Пусть они (представители Запада — ред.) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить"Июнь 2022 года, на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Беларуси.О партнерах и союзниках"Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнерству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию, надо помнить, что наши союзники — армия, флот и воздушно-космические силы"Май 2016 года, в интервью "Комсомольской правде"О кино"Пора уже про группу "Любэ" фильм снимать. А то все "Руки вверх!" да "Руки вверх!"Декабрь 2024-го, в рамках благотворительной акции "Елка желаний", узнав о мечте 13-летней девочки Полины встретиться с солистом "Любэ" Николаем Расторгуевым.Риторический вопрос"Нафиг я сюда пришел?"Вечным вопросом Лавров задавался уже в этом месяце перед встречей президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в ответ на вал вопросов со стороны журналистовИзвините, буду матом"Дебилы, *****"Пожалуй, самая известная фраза Лаврова прозвучала в августе 2015 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в момент, когда синхронист переводил его слова на арабский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Лаврова орденомОтход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на Украине
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), юбилей, политика, россия
"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие

Подборка ярких цитат главы МИД России Сергея Лаврова

08:46 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Один из самых ярких и авторитетных политиков современности, непримиримый борец за интересы России, более полувека на дипломатической службе в составе восьми российских правительств и 21 год - в должности главы российского МИД.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров отмечает 76-летие. Всегда точен и убедителен. В публичных выступлениях, переговорах и интервью Лавров нередко произносит фразы, которые впоследствии становятся крылатыми.
Самые яркие цитаты – в подборке РИА Новости Крым.

О России

"Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть".
Июнь 2022 года, в интервью корреспонденту Би-би-си в Москве Стиву Розенбергу в кулуарах Петербургского экономического форума

О русском языке

"Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!"
Сентябрь 2022 года, на пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

О Крыме

"Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров - неотъемлемая часть Российской Федерации".
Март 2024-го, из видеообращение к 10-летию "Крымской весны"

О честности

"Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — "пацан сказал — пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне".
Февраль 2022 года. В интервью RT, отвечая на вопрос о возможной встрече с госсекретарем США по вопросу о гарантиях безопасности для России

О несбыточном и жалком

"Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид"
Апрель 2024 года. В комментарии журналистам о высказываниях главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу выхода на границы Украины 1991 года.

О действиях Запада

"У нас на телевидении есть еженедельная программа "Международное обозрение". То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал - в качестве варианта - "международное оборзение"
Май 2022 года, выступление по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ

О политических "танцах"

"Мне тоже мама запрещала танцевать с мальчиками".
Апрель 2017 года, в ответ на фразу госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что "с Россией можно танцевать и можно с этого что-то получить, но нет сомнения, что с Лавровым не потанцуешь"

О железном занавесе

"Что касается "железного занавеса", он практически уже опускается. Пусть они (представители Запада — ред.) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить"
Июнь 2022 года, на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Беларуси.

О партнерах и союзниках

"Мы готовы дружить со всеми, мы выражаем готовность к партнерству со всеми, кто готов к нему на равноправной основе. Продвигая эту линию, надо помнить, что наши союзники — армия, флот и воздушно-космические силы"
Май 2016 года, в интервью "Комсомольской правде"

О кино

"Пора уже про группу "Любэ" фильм снимать. А то все "Руки вверх!" да "Руки вверх!"
Декабрь 2024-го, в рамках благотворительной акции "Елка желаний", узнав о мечте 13-летней девочки Полины встретиться с солистом "Любэ" Николаем Расторгуевым.

Риторический вопрос

"Нафиг я сюда пришел?"
Вечным вопросом Лавров задавался уже в этом месяце перед встречей президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в ответ на вал вопросов со стороны журналистов

Извините, буду матом

"Дебилы, *****"
Пожалуй, самая известная фраза Лаврова прозвучала в августе 2015 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в момент, когда синхронист переводил его слова на арабский.
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЮбилейПолитикаРоссия
 
