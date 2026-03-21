Новости СВО: Киев потерял еще 1310 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Новости СВО: Киев потерял еще 1310 боевиков за сутки
Вооруженные Силы Российской Федерации за прошедшие сутки значительно улучшили тактическое положение, ликвидировали 1310 солдат ВСУ и уничтожили десятки единиц... РИА Новости Крым, 21.03.2026
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: Киев потерял еще 1310 боевиков за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации за прошедшие сутки значительно улучшили тактическое положение, ликвидировали 1310 солдат ВСУ и уничтожили десятки единиц техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, разбив силы противника в Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих.
Войска группировки "Запад" поразили бригады противника в ДНР, ликвидировав более 180 военнослужащих, танк и четыре боевые бронированные машины, из них две западного производства.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Marder производства ФРГ и бронетранспортер М113 производства США.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. В боях ВСУ лишились свыше 370 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны ВСУ. Противник потерял более 305 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике в Запорожской области. Уничтожены до 45 солдат, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 668 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
За прошедшую неделю в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще 8440 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 225 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 961 орудие полевой артиллерии и миномет, 57 328 единиц специальной военной автомобильной техники.
