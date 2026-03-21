На Украине раскольники выбрали нового главу ПЦУ - РИА Новости Крым, 21.03.2026
На Украине раскольники выбрали нового главу ПЦУ
Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) после смерти своего главы Филарета (Денисенко) избрала архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима новым... РИА Новости Крым, 21.03.2026
На Украине ПЦУ избрала нового главу после смерти Филарета

20:24 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) после смерти своего главы Филарета (Денисенко) избрала архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима новым предстоятелем. Об этом сообщил один из иерархов организации Иоасаф Шибаев.
Глава раскольнической православной церкви Украины Киевского патриархата Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет. 9 марта он был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.

"Мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля. Свои голоса при избрании мы отдали в пользу преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского", - цитирует Шибаева РИА Новости.

Как отмечает Союз православных журналистов, очное голосование оказалось невозможным, поскольку полиция оцепила Владимирский собор, где Филарет завещал похоронить его.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
