На Украине раскольники выбрали нового главу ПЦУ

2026-03-21T20:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) после смерти своего главы Филарета (Денисенко) избрала архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима новым предстоятелем. Об этом сообщил один из иерархов организации Иоасаф Шибаев.Глава раскольнической православной церкви Украины Киевского патриархата Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет. 9 марта он был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.Как отмечает Союз православных журналистов, очное голосование оказалось невозможным, поскольку полиция оцепила Владимирский собор, где Филарет завещал похоронить его. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.

