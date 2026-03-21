Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
Над Ростовской областью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 21.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По данным губернатора, БПЛА сбивали над Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинским, Каменском.В пятницу вечером дежурные средства ПВО за три часа сбили 66 украинских дронов над Крымом, а также Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом.
07:08 21.03.2026 (обновлено: 07:11 21.03.2026)