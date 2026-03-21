Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
Над Ростовской областью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 21.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По данным губернатора, БПЛА сбивали над Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковским, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском.В пятницу вечером дежурные средства ПВО за три часа сбили 66 украинских дронов над Крымом, а также Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом.
Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно

07:08 21.03.2026 (обновлено: 07:11 21.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью силы противовоздушной обороны отразили массированный удар украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, БПЛА сбивали над Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется", - добавил Слюсарь.
В пятницу вечером дежурные средства ПВО за три часа сбили 66 украинских дронов над Крымом, а также Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом.
