Магнитная буря сегодня: смогут ли крымчане увидеть полярное сияние

Жители Крыма могут увидеть полярные сияния. Явление возможно на фоне магнитной бури, которая обрушилась на Землю в субботу.

2026-03-21T14:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Жители Крыма могут увидеть полярные сияния. Явление возможно на фоне магнитной бури, которая обрушилась на Землю в субботу. Об этом РИА Новости Крым сообщил доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Астрономы в субботу сообщили, что после прихода к нашей планете плазменного облака с Солнца, началась магнитная буря. Сейчас на Земле происходит самый сильный за последние два месяца геомагнитный шторм уровня G3. Ранее ученые предполагали, что полная продолжительность периода космических возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта.Как пояснил Вольвач, корональные дыры на Солнце в сочетании с выбросами плазмы усилили геомагнитные возмущения на Земле. Обычно такие явления влияют на нашу планету несколько дней — в данном случае можно говорить о трех–пяти, а с учетом запаздывания солнечного ветра, эффект может ощущаться до пяти–шести дней.Астроном отметил, что суммарно корональные дыры занимают площадь, эквивалентную примерно полутора–двум тысячам Земель, что делает их очень крупными по меркам Солнца. Обе дыры находятся на стороне, обращенной к Земле, поэтому поток солнечного ветра направлен прямо к нам.Астроном рассказал, что корональные дыры — это области с открытыми магнитными линиями, через которые солнечный ветер уходит быстрее обычного. Из этих областей ветер разгоняется до 600–800 километров в секунду при норме около 300–400 км/с.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, полярные сияния в ночь с 20 на 21 марта 2026 года могли наблюдать жители Московской области и Республики Татарстан, городов Йошкар Ола, Смоленска и Северодвинска.В январе 2026 года возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45°".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеСолнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышекКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

