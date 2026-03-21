Магнитная буря достигла пика: на Земле бушует сильнейший геомагнитный шторм

2026-03-21T11:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Магнитная буря продолжается уже 11 часов и сейчас достигла уровня G3. Об этом сообщили в в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Астрономы утром сообщили, что после прихода к нашей планете плазменного облака с Солнца, началась сильная магнитная буря. Приход плазмы был зарегистрирован еще в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки держалось в зеленой зоне. Отмечается, что в это же время над Землей зафиксирован взрывной рост интенсивности полярных сияний. В период с 00:30 до 02:30 по московскому времени яркость полярного овала достигла высшего балла 10. "Изначально были сомнения, что зону сияний удастся массово поймать над территорией страны (максимум яркости к этому времени довольно сильно сместился в Европу), но поступило огромное количество снимков, причем не только из традиционных северных и северо-западных регионов, но и из центральной части страны, включая широты Москвы", - отметили в лаборатории.Ученые отмечают, что на данный момент оснований для прекращения бури нет — параметры плазмы и межпланетного магнитного поля в окрестностях Земли продолжают находиться на очень возмущенном уровне. 19 марта вечером на Землю обрушилась самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря. Как сообщали в Лаборатории, полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта.Ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач отмечал, что не все магнитные бури могут провоцировать северные сияния.В январе возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45 градусов".

