Магнитная буря достигла пика: на Земле бушует сильнейший геомагнитный шторм - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Магнитная буря достигла пика: на Земле бушует сильнейший геомагнитный шторм
В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Магнитная буря продолжается уже 11 часов и сейчас достигла уровня G3. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2026
Сильнейшая за два месяца магнитная буря бушует на Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В субботу на Земле разбушевался самый сильный геомагнитный шторм за два месяца. Магнитная буря продолжается уже 11 часов и сейчас достигла уровня G3. Об этом сообщили в в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Астрономы утром сообщили, что после прихода к нашей планете плазменного облака с Солнца, началась сильная магнитная буря. Приход плазмы был зарегистрирован еще в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки держалось в зеленой зоне.
"Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года, когда была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия, которой лишь немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5", - уточнили ученые.
Отмечается, что в это же время над Землей зафиксирован взрывной рост интенсивности полярных сияний. В период с 00:30 до 02:30 по московскому времени яркость полярного овала достигла высшего балла 10.
"Изначально были сомнения, что зону сияний удастся массово поймать над территорией страны (максимум яркости к этому времени довольно сильно сместился в Европу), но поступило огромное количество снимков, причем не только из традиционных северных и северо-западных регионов, но и из центральной части страны, включая широты Москвы", - отметили в лаборатории.
Ученые отмечают, что на данный момент оснований для прекращения бури нет — параметры плазмы и межпланетного магнитного поля в окрестностях Земли продолжают находиться на очень возмущенном уровне.
"Возможны короткие временные ослабления давления на земное поле и связанные с этим небольшие перерывы, но глобально геомагнитный шторм по прогнозу продлится все выходные. Высокой является вероятность возврата зоны интенсивных сияний ближайшей ночью с субботы на воскресенье", - заключили астрономы.
19 марта вечером на Землю обрушилась самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря. Как сообщали в Лаборатории, полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта.
Ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач отмечал, что не все магнитные бури могут провоцировать северные сияния.
В январе возникновение огромной корональной дыры на Солнце совпало с умеренной геомагнитной активностью. Такая коллаборация спровоцировала несвойственное для южных регионов явление – полярное сияние. Поступали сообщения о наблюдаемом северном сиянии и на черноморском побережье Краснодарского края, на широтах 43-45 градусов".
12:59Удары по Украине сегодня: что разбито
12:47Рейд в Севастополе открыли
12:37США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране
12:29Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
12:16Двое детей и их мать пострадали при взрыве газа в Ингушетии
12:06У Крымского моста начала расти очередь
11:54Магнитная буря достигла пика: на Земле бушует сильнейший геомагнитный шторм
11:41Леонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе
11:27Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение
11:09Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя
10:56Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации
10:48Рейд в Севастополе закрыли
10:35Удары по Украине: поражены энергообъекты Черниговской области
10:20Дрифт у детской площадки в центре села: в Крыму поймали молодого водителя
09:55Россия остается верным и надежным партнером Ирана – Путин
09:31Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"
09:19Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
09:01Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе
08:46"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие
08:29Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
Лента новостейМолния