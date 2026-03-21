Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху

Последствия геополитических поступков Америки и Израиля будут очень тяжелыми. А санкционный шквал на Россию и ряд других восточно-европейских стран - ни что... РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Последствия геополитических поступков Америки и Израиля будут очень тяжелыми. А санкционный шквал на Россию и ряд других восточно-европейских стран - ни что иное, как попытка брюссельских кураторов вернуть колониальную эпоху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, для Запада сейчас не существует никакого международного права. Соединенные Штаты официально заявили, что "им никто не указ". Они заботятся только о своем благополучии, которое отстаивают любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы, отметил он. Об этом свидетельствуют события в Венесуэле и Иране, санкции против "Лукойл" и "Роснефть", отказ Евросоюза от российских энергоносителей.В итоге Россию вытесняют со всех энергетических мировых рынков, отметил Лавров. Однако вскоре американцы заявят о желании сотрудничать с Москвой из-за наличия на территории страны ресурсов. И им придется учитывать интересы России, подчеркнул глава МИД.Ранее Сергей Лавров заявил, что США должны рассказать миру, какие у них планы и как они соотносится с ранее действовавшими нормами. Также Лавров предположил, что США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. По словам главы МИД РФ, давно назрел принципиальный разговор о том, как США видят мир, себя и другие страны в этом мире.

