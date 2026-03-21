Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху
Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху
2026-03-21T16:39
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европа
россия
сша
ближний восток
политика
внешняя политика
санкции против россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Последствия геополитических поступков Америки и Израиля будут очень тяжелыми. А санкционный шквал на Россию и ряд других восточно-европейских стран - ни что иное, как попытка брюссельских кураторов вернуть колониальную эпоху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие. Они будут "аукаться" еще очень долго", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, для Запада сейчас не существует никакого международного права. Соединенные Штаты официально заявили, что "им никто не указ". Они заботятся только о своем благополучии, которое отстаивают любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы, отметил он. Об этом свидетельствуют события в Венесуэле и Иране, санкции против "Лукойл" и "Роснефть", отказ Евросоюза от российских энергоносителей.
"Это не подход к международным отношениям. Это – попытка вернуть колониальную эпоху. Европа всем этим сейчас и занимается, заставляя Венгрию, Словакию и любых других "диссидентов" просто слушаться тех, кто командует в Брюсселе, не будучи ни разу никем никуда избранным, в отличие от национальных правительств",- добавил Сергей Лавров.
В итоге Россию вытесняют со всех энергетических мировых рынков, отметил Лавров. Однако вскоре американцы заявят о желании сотрудничать с Москвой из-за наличия на территории страны ресурсов. И им придется учитывать интересы России, подчеркнул глава МИД.
Ранее Сергей Лавров заявил, что США должны рассказать миру, какие у них планы и как они соотносится с ранее действовавшими нормами. Также Лавров предположил, что США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. По словам главы МИД РФ, давно назрел принципиальный разговор о том, как США видят мир, себя и другие страны в этом мире.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля
США могут довести Ближний Восток до хаоса
 
19:08Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:54В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
18:37Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ
18:12Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
17:53Смертельная атака на Севастополь и новые объекты в Крыму – топ недели
17:28Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Воронеже
17:10Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
16:54Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
16:39Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху
16:23Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области
16:15Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад
16:07Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
15:52В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
15:34ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
15:19Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
15:03"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект
14:51Магнитная буря сегодня: смогут ли крымчане увидеть полярное сияние
14:39В российских школах появятся учебники по языкам республик
14:22Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом
14:13Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
Лента новостейМолния