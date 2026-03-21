Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
К вечеру субботы у Крымского моста сохраняется пробка перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T16:07
2026-03-21T16:07
2026-03-21T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста сохраняется пробка перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.Пробка а выезде из Крыма появилась в полдень. Тогда проезда со стороны Керчи ожидали 149 машин. При этом въезд в Крым остается свободен – со стороны Тамани очередей к пунктам досмотра нет.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста сохраняется пробка перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
Пробка а выезде из Крыма появилась в полдень. Тогда проезда со стороны Керчи ожидали 149 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 129 транспортных средств", - отмечается в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободен – со стороны Тамани очередей к пунктам досмотра нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут
проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
