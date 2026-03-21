Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
19:08 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста вечером в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Пробка на выезде из Крыма появилась в полдень. Тогда проезда со стороны Керчи ожидали 149 машин. Спустя несколько часов в очереди было 129 машин.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
