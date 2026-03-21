Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации
Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации
Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации
10:56 21.03.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы стали лучшими в России в номинации "Параплан - сверхлегкий полет". Сборная победила во всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации "Кубок профессионалов". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Соревнования проходили с 9 по 19 марта в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. В состязаниях приняли участие спортсмены из разных регионов России.
"Конкуренция была серьезной, однако крымская сборная, в состав которой вошли опытные пилоты Вячеслав Копчинский, Абдулла Алимов, Сергей Ганин и Роман Петранин, стала безоговорочным лидером", - написал глава Крыма.
Он добавил, что в личном зачете член крымской сборной Абдулла Алимов занял второе место, уступив несколько очков спортсмену из Москвы Алексею Юртаеву.
"Домбай с его глубокими горными ущельями считается одним из сложнейших мест в России для полетов на параплане. Это требует от пилотов высокого уровня профессионального мастерства. От всей души поздравляю чемпионов с очередной покоренной высотой!" - заключил Аксенов.
