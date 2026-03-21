Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации
Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации
Крымские парапланеристы стали лучшими в России в номинации "Параплан - сверхлегкий полет". Сборная победила во всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T10:56
2026-03-21T10:56
2026-03-21T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы стали лучшими в России в номинации "Параплан - сверхлегкий полет". Сборная победила во всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации "Кубок профессионалов". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Соревнования проходили с 9 по 19 марта в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. В состязаниях приняли участие спортсмены из разных регионов России.Он добавил, что в личном зачете член крымской сборной Абдулла Алимов занял второе место, уступив несколько очков спортсмену из Москвы Алексею Юртаеву."Домбай с его глубокими горными ущельями считается одним из сложнейших мест в России для полетов на параплане. Это требует от пилотов высокого уровня профессионального мастерства. От всей души поздравляю чемпионов с очередной покоренной высотой!" - заключил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудоКогда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнованияВетеран СВО из Севастополя выиграл Кубок Вооруженных Сил по плаванию
крым, сергей аксенов, спорт, новости крыма, авиация
Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации
Сборная Крыма победила во всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Крымские парапланеристы стали лучшими в России в номинации "Параплан - сверхлегкий полет". Сборная победила во всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации "Кубок профессионалов". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Соревнования проходили с 9 по 19 марта в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики. В состязаниях приняли участие спортсмены из разных регионов России.
"Конкуренция была серьезной, однако крымская сборная, в состав которой вошли опытные пилоты Вячеслав Копчинский, Абдулла Алимов, Сергей Ганин и Роман Петранин, стала безоговорочным лидером", - написал глава Крыма.
Он добавил, что в личном зачете член крымской сборной Абдулла Алимов занял второе место, уступив несколько очков спортсмену из Москвы Алексею Юртаеву.
"Домбай с его глубокими горными ущельями считается одним из сложнейших мест в России для полетов на параплане. Это требует от пилотов высокого уровня профессионального мастерства. От всей души поздравляю чемпионов с очередной покоренной высотой!" - заключил Аксенов.
