https://crimea.ria.ru/20260321/kem-byt-kakie-professii-v-buduschem-budut-vostrebovany-v-krymu-1154435149.html
Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
В Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T21:19
трудоустройство
крым
общество
совет эксперта
оксана волкина
рынок труда
трудоустройство в крыму
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4d511cd89fde6e16fa9a405464f011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.Эксперт рынка труда отметила как перспективную для республики и отрасль сельского хозяйства.Строительство и все, что касается обслуживания, также будут и в дальнейшем востребованы в Крыму, считает специалист."Сервисные функции, сервисная инфраструктура, потому что все, что мы имеем - коммуникации, дороги, инженерные системы - тоже нужно обслуживать", - пояснила она.По поводу же изучения информационных технологий, сферы искусственного интеллекта Оксана Волкина советует выбрать актуальную специализацию и отдавать предпочтение хорошему вузу, чтобы не зря потратить годы на обучение, и в итоге не остаться замененным тем же самым ИИ.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fde3e26ce3c8ea141cc625b227f1b79b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму в будущем будут нужны медики, агрономы и архитекторы IT-структур – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым.
В Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
"Медицина, конечно, будет востребована всегда. Это все направления, начиная от стоматологии традиционной, имплантации. Сейчас набирают тренды технологии, связанные с качеством жизни - диетология и сопутствующие направления. Сейчас люди готовы вкладывать достаточно серьезные средства в свою молодость, красоту и здоровье", - отметила Оксана Волкина.
Эксперт рынка труда отметила как перспективную для республики и отрасль сельского хозяйства.
"У нас активно развивается садоводство, виноградарство. Возможно, есть смысл посмотреть в эту сторону. На сегодня там тоже дефицит кадров, не хватает квалифицированных опытных агрономов, несмотря на то, что у нас есть профильные вузы", - сказала она.
Строительство и все, что касается обслуживания, также будут и в дальнейшем востребованы в Крыму, считает специалист.
"Сервисные функции, сервисная инфраструктура, потому что все, что мы имеем - коммуникации, дороги, инженерные системы - тоже нужно обслуживать", - пояснила она.
По поводу же изучения информационных технологий, сферы искусственного интеллекта Оксана Волкина советует выбрать актуальную специализацию и отдавать предпочтение хорошему вузу, чтобы не зря потратить годы на обучение, и в итоге не остаться замененным тем же самым ИИ.
"Уровня высокой квалификации по-прежнему не хватает, не хватает архитекторов IT-структур, специалистов с техническим стеком. Я имею в виду тех, кто собирает инфраструктуру руками, с "железом" больше работают, чем с софтом - это дефицит. А вот начинающие специалисты, которые рутинные задачи выполняли ранее, тестировщики и т.д., их сегодня вполне можно заменить искусственным интеллектом, что и происходит", - предостерегла эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: