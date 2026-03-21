Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/kem-byt-kakie-professii-v-buduschem-budut-vostrebovany-v-krymu-1154435149.html
Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
трудоустройство
крым
общество
совет эксперта
оксана волкина
рынок труда
трудоустройство в крыму
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4d511cd89fde6e16fa9a405464f011.jpg
https://crimea.ria.ru/20260317/rynok-truda-nestabilen--v-kakikh-spetsialistakh-nuzhdaetsya-krym-1154433426.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fde3e26ce3c8ea141cc625b227f1b79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.

"Медицина, конечно, будет востребована всегда. Это все направления, начиная от стоматологии традиционной, имплантации. Сейчас набирают тренды технологии, связанные с качеством жизни - диетология и сопутствующие направления. Сейчас люди готовы вкладывать достаточно серьезные средства в свою молодость, красоту и здоровье", - отметила Оксана Волкина.

Эксперт рынка труда отметила как перспективную для республики и отрасль сельского хозяйства.
"У нас активно развивается садоводство, виноградарство. Возможно, есть смысл посмотреть в эту сторону. На сегодня там тоже дефицит кадров, не хватает квалифицированных опытных агрономов, несмотря на то, что у нас есть профильные вузы", - сказала она.
Строительство и все, что касается обслуживания, также будут и в дальнейшем востребованы в Крыму, считает специалист.
"Сервисные функции, сервисная инфраструктура, потому что все, что мы имеем - коммуникации, дороги, инженерные системы - тоже нужно обслуживать", - пояснила она.
По поводу же изучения информационных технологий, сферы искусственного интеллекта Оксана Волкина советует выбрать актуальную специализацию и отдавать предпочтение хорошему вузу, чтобы не зря потратить годы на обучение, и в итоге не остаться замененным тем же самым ИИ.

"Уровня высокой квалификации по-прежнему не хватает, не хватает архитекторов IT-структур, специалистов с техническим стеком. Я имею в виду тех, кто собирает инфраструктуру руками, с "железом" больше работают, чем с софтом - это дефицит. А вот начинающие специалисты, которые рутинные задачи выполняли ранее, тестировщики и т.д., их сегодня вполне можно заменить искусственным интеллектом, что и происходит", - предостерегла эксперт.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Строительство в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
17 марта, 20:13
Рынок труда нестабилен – в каких специалистах нуждается Крым
 
трудоустройствоКрымОбществоСовет экспертаОксана ВолкинаРынок трудаТрудоустройство в КрымуМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47Сильнейшие магнитные бури и жуткое ДТП с бензовозом: главное за день
21:38Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте
21:19Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
21:04Более 70 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами России
20:57Реставрация Ханского дворца: сдвинут ли сроки ее окончания
20:36В Крыму спасли туристку с травмой ноги на горной тропе к монастырю
20:24На Украине раскольники выбрали нового главу ПЦУ
20:11Землю атакуют новые удары солнечной плазмы
19:54США назвали Россию и Китай угрозой своей безопасности
19:39В Севастополе снова остановили морской транспорт
19:31До четырех выросло число погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом
19:24Школьники высадили кипарисы и крымскую сосну в Севастополе
19:08Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:54В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
18:37Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ
18:12Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
17:53Смертельная атака на Севастополь и новые объекты в Крыму – топ недели
17:28Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Воронеже
17:10Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
16:54Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
Лента новостейМолния