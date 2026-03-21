Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму

Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму - РИА Новости Крым, 21.03.2026

Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму

В Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T21:19

2026-03-21T21:19

2026-03-21T21:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы будут востребованы медицинские работники, строители, агрономы и специалисты, способные наладить работу IT-технологий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.Эксперт рынка труда отметила как перспективную для республики и отрасль сельского хозяйства.Строительство и все, что касается обслуживания, также будут и в дальнейшем востребованы в Крыму, считает специалист."Сервисные функции, сервисная инфраструктура, потому что все, что мы имеем - коммуникации, дороги, инженерные системы - тоже нужно обслуживать", - пояснила она.По поводу же изучения информационных технологий, сферы искусственного интеллекта Оксана Волкина советует выбрать актуальную специализацию и отдавать предпочтение хорошему вузу, чтобы не зря потратить годы на обучение, и в итоге не остаться замененным тем же самым ИИ.

https://crimea.ria.ru/20260317/rynok-truda-nestabilen--v-kakikh-spetsialistakh-nuzhdaetsya-krym-1154433426.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудоустройство, крым, общество, совет эксперта, оксана волкина, рынок труда, трудоустройство в крыму, мнения