Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы иранской армии.Уточняется, что с этих баз наносились удары по иранским островам в Персидском заливе.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

