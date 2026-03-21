https://crimea.ria.ru/20260321/iran-udaril-po-amerikanskim-voennym-bazam-v-oae-i-kuveyte-1154519260.html
Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте
Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T21:38
2026-03-21T21:38
2026-03-21T21:38
иран
обострение между ираном и сша
кувейт
оаэ
ближний восток
новости
в мире
сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152372347_0:539:2292:1828_1920x0_80_0_0_829988051f956423cdb9a53f31882e15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы иранской армии.Уточняется, что с этих баз наносились удары по иранским островам в Персидском заливе.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иран
кувейт
оаэ
ближний восток
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152372347_0:345:2270:2048_1920x0_80_0_0_54fda1d0d6c8c3d63205e24a08a16ebb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, обострение между ираном и сша, кувейт, оаэ , ближний восток, новости, в мире, сша
Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте
Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы иранской армии.
"В ходе гибридной операции ВМС КСИР уничтожили ангары и топливные хранилища США и Израиля на военных базах Аль-Минхад (в ОАЭ – ред.) и Али ас-Салем (в Кувейте – ред.) с помощью большого количества баллистических ракет и БПЛА", - говорится в заявлении КСИР.
Уточняется, что с этих баз наносились удары по иранским островам в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>