Иран ударил по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T21:38
Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в ОАЭ и Кувейте

21:38 21.03.2026
 
© REUTERS / StringerМитинг в Тегеране
Митинг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© REUTERS / Stringer
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли ракетные удары по базам США в Аль-Минхад в ОАЭ и Али ас-Салем в Кувейте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы иранской армии.
"В ходе гибридной операции ВМС КСИР уничтожили ангары и топливные хранилища США и Израиля на военных базах Аль-Минхад (в ОАЭ – ред.) и Али ас-Салем (в Кувейте – ред.) с помощью большого количества баллистических ракет и БПЛА", - говорится в заявлении КСИР.
Уточняется, что с этих баз наносились удары по иранским островам в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
