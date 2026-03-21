https://crimea.ria.ru/20260321/inomarka-pod-klyuch-v-sevastopole-zhenschin-obmanuli-na-14-milliona-1154509171.html

Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона

Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона - РИА Новости Крым, 21.03.2026

Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона

В Севастополе две женщины попались на уловки мошенников при покупке автомобилей и перевели "авто-дилерам" около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в...

2026-03-21T12:29

2026-03-21T12:29

2026-03-21T12:29

севастополь

мошенничество

полиция севастополя

происшествия

цифровая безопасность

кибербезопасность

киберпреступность

общество

автомобиль

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/05/260522_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_0b0cfa7b25544ef67ab8d3978c91915e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины попались на уловки мошенников при покупке автомобилей и перевели "авто-дилерам" около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.По информации пресс-службы, 54 и 61-летняя жительницы Севастополя захотели осуществить свою мечту. В одном из мессенджеров они увидели объявления о самых низких ценах на авто, и после общения с "продавцами" решили: "Надо брать!". Однако оба случая закончились одинаково – ни денег, ни желанной машины, ни связи с "продавцом"."Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам", - подчеркнули в пресс-службе.19 марта сообщалось, что севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознать фейк – советы экспертаВ Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщикаОбещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, полиция севастополя, происшествия, цифровая безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, общество, автомобиль, новости севастополя