https://crimea.ria.ru/20260321/inomarka-pod-klyuch-v-sevastopole-zhenschin-obmanuli-na-14-milliona-1154509171.html
Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
В Севастополе две женщины попались на уловки мошенников при покупке автомобилей и перевели "авто-дилерам" около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T12:29
2026-03-21T12:29
2026-03-21T12:29
севастополь
мошенничество
полиция севастополя
происшествия
цифровая безопасность
кибербезопасность
киберпреступность
общество
автомобиль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/05/260522_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_0b0cfa7b25544ef67ab8d3978c91915e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины попались на уловки мошенников при покупке автомобилей и перевели "авто-дилерам" около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.По информации пресс-службы, 54 и 61-летняя жительницы Севастополя захотели осуществить свою мечту. В одном из мессенджеров они увидели объявления о самых низких ценах на авто, и после общения с "продавцами" решили: "Надо брать!". Однако оба случая закончились одинаково – ни денег, ни желанной машины, ни связи с "продавцом"."Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам", - подчеркнули в пресс-службе.19 марта сообщалось, что севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознать фейк – советы экспертаВ Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщикаОбещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/05/260522_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_0a781d9f663a17e9c0b5cf0551d99195.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, мошенничество, полиция севастополя, происшествия, цифровая безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, общество, автомобиль, новости севастополя
Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
"Авто-дилеры" выманили у жительниц Севастополя 1,4 миллиона рублей при покупке иномарок
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины попались на уловки мошенников при покупке автомобилей и перевели "авто-дилерам" около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
"В мессенджерах злоумышленники создают свои каналы/сообщества, делая видимость доставки иностранных автомобилей "под ключ", и размещают рекламу в других сообществах. Когда гражданин обращается к ним, мошенники ведут деловые диалоги. Зачастую после первой "авансовой" транзакции, лжепродавцы просят перевести еще некоторую сумму денег, чтобы решить возникшие трудности, например, с таможней", - рассказали в правоохранители.
По информации пресс-службы, 54 и 61-летняя жительницы Севастополя захотели осуществить свою мечту. В одном из мессенджеров они увидели объявления о самых низких ценах на авто, и после общения с "продавцами" решили: "Надо брать!". Однако оба случая закончились одинаково – ни денег, ни желанной машины, ни связи с "продавцом".
"Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам", - подчеркнули в пресс-службе.
19 марта сообщалось, что севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам
почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
