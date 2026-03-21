Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
2026-03-21T12:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины попались на уловки мошенников при покупке автомобилей и перевели "авто-дилерам" около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.По информации пресс-службы, 54 и 61-летняя жительницы Севастополя захотели осуществить свою мечту. В одном из мессенджеров они увидели объявления о самых низких ценах на авто, и после общения с "продавцами" решили: "Надо брать!". Однако оба случая закончились одинаково – ни денег, ни желанной машины, ни связи с "продавцом"."Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам", - подчеркнули в пресс-службе.19 марта сообщалось, что севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана.
севастополь, мошенничество, полиция севастополя, происшествия, цифровая безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, общество, автомобиль, новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе две женщины попались на уловки мошенников при покупке автомобилей и перевели "авто-дилерам" около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
"В мессенджерах злоумышленники создают свои каналы/сообщества, делая видимость доставки иностранных автомобилей "под ключ", и размещают рекламу в других сообществах. Когда гражданин обращается к ним, мошенники ведут деловые диалоги. Зачастую после первой "авансовой" транзакции, лжепродавцы просят перевести еще некоторую сумму денег, чтобы решить возникшие трудности, например, с таможней", - рассказали в правоохранители.
По информации пресс-службы, 54 и 61-летняя жительницы Севастополя захотели осуществить свою мечту. В одном из мессенджеров они увидели объявления о самых низких ценах на авто, и после общения с "продавцами" решили: "Надо брать!". Однако оба случая закончились одинаково – ни денег, ни желанной машины, ни связи с "продавцом".
"Полиция Севастополя напоминает: не верьте необоснованно выгодным предложениям, никогда не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета, доверяйте только проверенным продавцам и магазинам", - подчеркнули в пресс-службе.
19 марта сообщалось, что севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как распознать фейк – советы эксперта
В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
Обещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублей
 
12:59Удары по Украине сегодня: что разбито
12:47Рейд в Севастополе открыли
12:37США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране
12:29Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
12:16Двое детей и их мать пострадали при взрыве газа в Ингушетии
12:06У Крымского моста начала расти очередь
11:54Магнитная буря достигла пика: на Земле бушует сильнейший геомагнитный шторм
11:41Леонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе
11:27Сильный ветер идет на Крым: объявлено экстренное предупреждение
11:09Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателя
10:56Крымчане победили на Всероссийских соревнованиях по сверхлегкой авиации
10:48Рейд в Севастополе закрыли
10:35Удары по Украине: поражены энергообъекты Черниговской области
10:20Дрифт у детской площадки в центре села: в Крыму поймали молодого водителя
09:55Россия остается верным и надежным партнером Ирана – Путин
09:31Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"
09:19Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
09:01Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе
08:46"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие
08:29Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
Лента новостейМолния