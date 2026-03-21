Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
Причиной массовой аварии с бензовозом и четырьмя легковушками в Ростовской области могла стать техническая неисправность большегруза.
В Ростовской области массовое ДТП с бензовозом произошло из-за технической неисправности

16:54 21.03.2026 (обновлено: 16:58 21.03.2026)
 
© Прокуратура Ростовской области — Последствия массовой аварии бензовоза и четырех легковых авто в Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Причиной массовой аварии с бензовозом и четырьмя легковушками в Ростовской области могла стать техническая неисправность большегруза. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в субботу на трассе Ростов - Таганрог. По данным спасателей, бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками и загорелся. В ДТП погибли три человека и сообщалось о четырех пострадавших.
В ГАИ уточнили, что ранения получили три человека, они доставлены в больницу.

"Груженый топливом бензовоз, двигаясь в направлении Таганрога, по предварительным данным, по причине технической неисправности переднего левого колеса, допустил выезд на полосу дороги для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися транспортными средствами "Ваз 2110", "Toyota Corolla, Toyota Pradо и Volkswagen Polo, вследствие чего произошел разлив ГСМ и возгорание", - уточнили подробности случившегося в ГАИ.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта, поскольку на участке дороги организовано реверсивное движение.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - добавили в региональной прокуратуре.
В настоящее время пожар на месте аварии потушили, добавили в МЧС по Ростовской области.
19:08Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:54В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
18:37Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ
18:12Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
17:53Смертельная атака на Севастополь и новые объекты в Крыму – топ недели
17:28Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Воронеже
17:10Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
16:54Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
16:39Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху
16:23Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области
16:15Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад
16:07Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
15:52В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
15:34ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
15:19Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
15:03"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект
14:51Магнитная буря сегодня: смогут ли крымчане увидеть полярное сияние
14:39В российских школах появятся учебники по языкам республик
14:22Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом
14:13Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
Лента новостейМолния