Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
Причиной массовой аварии с бензовозом и четырьмя легковушками в Ростовской области могла стать техническая неисправность большегруза. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T16:54
2026-03-21T16:54
2026-03-21T16:58
ростовская область
таганрог
ростов-на-дону
происшествия
дтп
госавтоинспекция ростовской области
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Причиной массовой аварии с бензовозом и четырьмя легковушками в Ростовской области могла стать техническая неисправность большегруза. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.Авария произошла в субботу на трассе Ростов - Таганрог. По данным спасателей, бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками и загорелся. В ДТП погибли три человека и сообщалось о четырех пострадавших. В ГАИ уточнили, что ранения получили три человека, они доставлены в больницу.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта, поскольку на участке дороги организовано реверсивное движение. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - добавили в региональной прокуратуре.В настоящее время пожар на месте аварии потушили, добавили в МЧС по Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
таганрог
ростов-на-дону
ростовская область, таганрог, ростов-на-дону, происшествия, дтп, госавтоинспекция ростовской области, новости
Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
В Ростовской области массовое ДТП с бензовозом произошло из-за технической неисправности
16:54 21.03.2026 (обновлено: 16:58 21.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Причиной массовой аварии с бензовозом и четырьмя легковушками в Ростовской области могла стать техническая неисправность большегруза. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в субботу на трассе Ростов - Таганрог. По данным спасателей, бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками и загорелся. В ДТП погибли три человека и сообщалось о четырех пострадавших.
В ГАИ уточнили, что ранения получили три человека, они доставлены в больницу.
"Груженый топливом бензовоз, двигаясь в направлении Таганрога, по предварительным данным, по причине технической неисправности переднего левого колеса, допустил выезд на полосу дороги для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися транспортными средствами "Ваз 2110", "Toyota Corolla, Toyota Pradо и Volkswagen Polo, вследствие чего произошел разлив ГСМ и возгорание", - уточнили подробности случившегося в ГАИ.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта, поскольку на участке дороги организовано реверсивное движение.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - добавили в региональной прокуратуре.
В настоящее время пожар на месте аварии потушили, добавили в МЧС по Ростовской области.
