Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом

2026-03-21T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Причиной массовой аварии с бензовозом и четырьмя легковушками в Ростовской области могла стать техническая неисправность большегруза. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.Авария произошла в субботу на трассе Ростов - Таганрог. По данным спасателей, бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками и загорелся. В ДТП погибли три человека и сообщалось о четырех пострадавших. В ГАИ уточнили, что ранения получили три человека, они доставлены в больницу.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта, поскольку на участке дороги организовано реверсивное движение. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - добавили в региональной прокуратуре.В настоящее время пожар на месте аварии потушили, добавили в МЧС по Ростовской области.

