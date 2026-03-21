Двое детей и их мать пострадали при взрыве газа в Ингушетии - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Двое детей и их мать пострадали при взрыве газа в Ингушетии
Двое детей и их мать пострадали при взрыве газа в Ингушетии
12:16 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Двое детей и их мама пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Отмечается, что ЧП произошло около 02:40 21 марта в селении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии.
"Взрыв газовоздушной смеси 21 марта 2026 года произошел в частном домовладении по ул. Шефская поселения Троицкое, в результате пострадали женщина и ее двое несовершеннолетних детей", - сказано в сообщении надзорного ведомства в мессенджере MAX.
По факту случившегося началась прокурорская проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины, а также проверяется соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.
"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль", - добавили в прокуратуре.
