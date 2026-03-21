Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове
Двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов в ночь на субботу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
2026-03-21T07:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов в ночь на субботу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Под прицелом вражеских беспилотников оказался также город Энгельс. "В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Пострадавших предварительно нет", - добавил губернатор. Сейчас на местах работают специалисты профильных служб.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.
В Саратове при ударе беспилотников повреждены жилые дома и ранены два человека