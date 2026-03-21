Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове
Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове
Двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов в ночь на субботу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T07:20
2026-03-21T07:20
саратов
саратовская область
энгельс
атаки всу
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
роман бусаргин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150745964_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_feaf904362fb986cd06e6f4d229b25b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов в ночь на субботу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Под прицелом вражеских беспилотников оказался также город Энгельс. "В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Пострадавших предварительно нет", - добавил губернатор. Сейчас на местах работают специалисты профильных служб.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.
саратов
саратовская область
энгельс
саратов, саратовская область, энгельс, атаки всу, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, роман бусаргин, новости
Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове

В Саратове при ударе беспилотников повреждены жилые дома и ранены два человека

07:20 21.03.2026
 
© Роман БусаргинПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Саратов
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Саратов
© Роман Бусаргин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов в ночь на субботу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА повреждено несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью. На месте работают все профильные службы", - написал он в Telegram.
Под прицелом вражеских беспилотников оказался также город Энгельс.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Пострадавших предварительно нет", - добавил губернатор.
Сейчас на местах работают специалисты профильных служб.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.
СаратовСаратовская областьЭнгельсАтаки ВСУПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОРоман БусаргинНовости
 
09:19Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
09:01Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе
08:46"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие
08:29Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
08:07Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
07:53283 беспилотника уничтожены над Крымом и другими регионами России за ночь
07:20Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове
07:08Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
00:01Прохладные дожди и туман: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
23:19Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России
21:33Снижение ключевой ставки и уход из жизни Чака Норриса – главное за день
21:02В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценами
20:45Успеют ли спасти древний храм в Феодосии от разрушения - ответ минкульта
20:33Билет за пятерки: севастопольских школьников мотивируют театром
20:24В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной
20:11Украина ничем не помогла США в операции против Ирана - Трамп
19:44Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году
19:32Что делает крымчан по-настоящему счастливыми - опрос
19:25Погода в Крыму в выходные дни – прогноз ФОБОС
Лента новостейМолния