Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове

Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове - РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T07:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов в ночь на субботу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Под прицелом вражеских беспилотников оказался также город Энгельс. "В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла. Пострадавших предварительно нет", - добавил губернатор. Сейчас на местах работают специалисты профильных служб.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.

