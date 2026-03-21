Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области

В Грайворонском округе Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту - два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T16:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Грайворонском округе Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту - два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще одну женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в районную больницу. После стабилизации она будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.По информации Гладкова, здание социального объекта разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли. Сейчас идет работа по разбору конструкций, которая затруднена из-за высокой активности вражеских дронов.17 марта стало известно, что девять человек, из них четверо подростков, получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области четверо подростков и один взрослый мирный житель ранены при атаке ВСУ по городу Короча. По данным губернатора, украинский дрон совершил атаку на гражданский социальный объект и сдетонировал. В Брянской области ударами украинских беспилотников ранены пятеро мирных жителей. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района и город Стародуб.

