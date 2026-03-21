https://crimea.ria.ru/20260321/dva-cheloveka-pogibli-pri-udare-vsu-po-sotsobektu-v-belgorodskoy-oblasti-1154514282.html
Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области
Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области
В Грайворонском округе Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту - два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T16:23
2026-03-21T16:23
2026-03-21T16:39
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/15/1154514060_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_86af9e2724244c6eb85d1b4b6e8a5e78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Грайворонском округе Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту - два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще одну женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в районную больницу. После стабилизации она будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.По информации Гладкова, здание социального объекта разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли. Сейчас идет работа по разбору конструкций, которая затруднена из-за высокой активности вражеских дронов.17 марта стало известно, что девять человек, из них четверо подростков, получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области четверо подростков и один взрослый мирный житель ранены при атаке ВСУ по городу Короча. По данным губернатора, украинский дрон совершил атаку на гражданский социальный объект и сдетонировал. В Брянской области ударами украинских беспилотников ранены пятеро мирных жителей. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района и город Стародуб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четвероДроны ВСУ бьют по нефтезаводам в УфеДва человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/15/1154514060_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ac7db06d4273059f65ba21e452048e9f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости, новости сво
Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области
В Белгородской области при атаке по соцобъекту погибли двое - под завалами могут быть люди
16:23 21.03.2026 (обновлено: 16:39 21.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Грайворонском округе Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту - два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди. По предварительным данным, погибли две женщины", - написал в Telegram-канале Гладков.
Еще одну женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в районную больницу. После стабилизации она будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.
По информации Гладкова, здание социального объекта разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли. Сейчас идет работа по разбору конструкций, которая затруднена из-за высокой активности вражеских дронов.
17 марта стало известно
, что девять человек, из них четверо подростков, получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области четверо подростков и один взрослый мирный житель ранены при атаке ВСУ по городу Короча. По данным губернатора, украинский дрон совершил атаку на гражданский социальный объект и сдетонировал.
В Брянской области ударами украинских беспилотников ранены пятеро мирных жителей. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района и город Стародуб.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
