Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области
В Белгородской области при атаке по соцобъекту погибли двое - под завалами могут быть люди

16:23 21.03.2026 (обновлено: 16:39 21.03.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В Грайворонском округе Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту - два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди. По предварительным данным, погибли две женщины", - написал в Telegram-канале Гладков.

Еще одну женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в районную больницу. После стабилизации она будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.
По информации Гладкова, здание социального объекта разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли. Сейчас идет работа по разбору конструкций, которая затруднена из-за высокой активности вражеских дронов.
17 марта стало известно, что девять человек, из них четверо подростков, получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области четверо подростков и один взрослый мирный житель ранены при атаке ВСУ по городу Короча. По данным губернатора, украинский дрон совершил атаку на гражданский социальный объект и сдетонировал.
В Брянской области ударами украинских беспилотников ранены пятеро мирных жителей. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района и город Стародуб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе
Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове
 
19:08Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:54В России впервые за четверть века обновили ГОСТ на бритвы
18:37Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ
18:12Попытка заработать на крипте обернулась для пенсионера из Ялты потерей денег
17:53Смертельная атака на Севастополь и новые объекты в Крыму – топ недели
17:28Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Воронеже
17:10Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
16:54Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
16:39Лавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху
16:23Два человека погибли при ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области
16:15Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад
16:07Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
15:52В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
15:34ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
15:19Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
15:03"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект
14:51Магнитная буря сегодня: смогут ли крымчане увидеть полярное сияние
14:39В российских школах появятся учебники по языкам республик
14:22Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом
14:13Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
Лента новостейМолния