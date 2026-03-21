https://crimea.ria.ru/20260321/drony-vsu-byut-po-neftezavodam-v-ufe-1154506100.html
Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе
Двое строителей получили ранения при атаке украинских беспилотников на Уфу. Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров. РИА Новости Крым, 21.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c6055b3a551c5c4e3e7a41e7292f0acb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Двое строителей получили ранения при атаке украинских беспилотников на Уфу. Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.По его данным, дроны были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов.Прибывшие пожарные МЧС оперативно потушили многоэтажку, добавил Хабиров.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.По данным главы Саратовской области Романа Бусаргина, двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов. В городе повреждены жилые дома. Удар также пришелся по Энгельсу. Там зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах выбило стекла.Всего в течение ночи над Крымом и еще 14 регионами было сбито 283 дрона ВСУ.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614460_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b59f08693eed39d1aba11497ddd846f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Уфе отразили удары дронов на нефтезаводам и жилым домам – ранены два строителя