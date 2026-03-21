Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе
Двое строителей получили ранения при атаке украинских беспилотников на Уфу. Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров. РИА Новости Крым, 21.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Двое строителей получили ранения при атаке украинских беспилотников на Уфу. Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
09:01 21.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Двое строителей получили ранения при атаке украинских беспилотников на Уфу. Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
По его данным, дроны были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов.

"Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате произошло возгорание утеплителя. Два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась", - написал он в Telegram.

Прибывшие пожарные МЧС оперативно потушили многоэтажку, добавил Хабиров.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.
По данным главы Саратовской области Романа Бусаргина, двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов. В городе повреждены жилые дома. Удар также пришелся по Энгельсу. Там зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах выбило стекла.
Всего в течение ночи над Крымом и еще 14 регионами было сбито 283 дрона ВСУ.
09:19Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
09:01Дроны ВСУ бьют по нефтезаводам в Уфе
08:46"Пацан сказал — пацан сделал": Сергей Лавров празднует 76-летие
08:29Россияне стали чаще бронировать Симферополь – цены в отелях
08:07Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
07:53283 беспилотника уничтожены над Крымом и другими регионами России за ночь
07:20Два человека ранены при атаке ВСУ на жилые дома в Саратове
07:08Массированная атака ВСУ на Ростовскую область – что известно
00:01Прохладные дожди и туман: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
23:19Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России
21:33Снижение ключевой ставки и уход из жизни Чака Норриса – главное за день
21:02В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценами
20:45Успеют ли спасти древний храм в Феодосии от разрушения - ответ минкульта
20:33Билет за пятерки: севастопольских школьников мотивируют театром
20:24В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной
20:11Украина ничем не помогла США в операции против Ирана - Трамп
19:44Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году
19:32Что делает крымчан по-настоящему счастливыми - опрос
19:25Погода в Крыму в выходные дни – прогноз ФОБОС
Лента новостейМолния