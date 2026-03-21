Дрифт у детской площадки в центре села: в Крыму поймали молодого водителя
2026-03-21T10:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма 21-летний водитель устроил дрифт рядом с детской площадкой. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.Правонарушителя выявили после видео, размещенного в интернете.Установлено, что за рулем иномарки находился 21-летний местный житель. Против молодого человека составили три административных протокола. Теперь ему предстоит заплатить штраф."При повторных нарушениях или более серьезных проступках водитель может понести более значительное наказание — вплоть до лишения права управления транспортом", - добавили в МВД.
В Крыму молодой водитель устроил дрифт в центре поселка Зуя прямо у детской площадки
10:20 21.03.2026 (обновлено: 10:21 21.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма 21-летний водитель устроил дрифт рядом с детской площадкой. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.
Правонарушителя выявили после видео, размещенного в интернете.
"В ходе мониторинга сети правоохранители выявили видеозапись, на которой автомобиль марки Mercedes выполняет опасные маневры возле детской площадки. Подобные действия создают реальную угрозу для жизни и здоровья людей, особенно детей, находящихся рядом", - говорится в сообщении.
Установлено, что за рулем иномарки находился 21-летний местный житель. Против молодого человека составили три административных протокола. Теперь ему предстоит заплатить штраф.
"При повторных нарушениях или более серьезных проступках водитель может понести более значительное наказание — вплоть до лишения права управления транспортом", - добавили в МВД.
