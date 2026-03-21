Более 70 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами России

В субботу днем силы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат над Крымским полуостровом и еще девятью регионами России... РИА Новости Крым, 21.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В субботу днем силы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат над Крымским полуостровом и еще девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Удары были отражены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени.В ночь на субботу силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Крым и еще 14 регионов – уничтожены 283 БПЛА. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.По данным главы Саратовской области Романа Бусаргина, двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов. В городе повреждены жилые дома. Удар также пришелся по Энгельсу. Там зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах выбило стекла.Еще два человека пострадали при падении обломков дронов в Уфе.

