Более 70 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Более 70 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами России
В субботу днем силы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат над Крымским полуостровом и еще девятью регионами России... РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T21:04
2026-03-21T21:07
Над Крымом и другими регионами России уничтожили 71 украинский беспилотник

21:04 21.03.2026 (обновлено: 21:07 21.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В субботу днем силы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат над Крымским полуостровом и еще девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары были отражены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Республикой Крым и территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Крым и еще 14 регионов – уничтожены 283 БПЛА. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.
По данным главы Саратовской области Романа Бусаргина, двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов. В городе повреждены жилые дома. Удар также пришелся по Энгельсу. Там зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах выбило стекла.
Еще два человека пострадали при падении обломков дронов в Уфе.
