Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ - РИА Новости Крым, 21.03.2026

2026-03-21T18:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Украинцы больше не смогут ездить в Европу бесплатно по биометрическому паспорту. С этого года для них меняются правила: теперь нужно будет оформлять регистрацию в электронной системе ETIAS за 20 евро. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.По данным СМИ, система ETIAS – это не виза, а электронное разрешение, которое подтверждает, что путешественник прошел предварительную проверку, после которой он сможет подать заявку и оплатить сбор в 20 евро с человека. Данная система будет обязательной для всех стран безвизового режима, включая Украину. Уточняется, что подать заявку можно только онлайн через официальный сайт или мобильное приложение.Утверждается, что деньги не будут возвращаться даже при отказе или ошибке в заявке. От сбора будут освобождены несовершеннолетние и люди старше 70 лет. ETIAS дает право многократного въезда в 30 стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Разрешение действует до 3 лет или до истечения срока действия паспорта. Находиться в ЕС можно до 90 дней. Но ETIAS не дает права на работу или постоянное проживание. Он предназначен только для туризма, бизнеса или частных краткосрочных поездок, уточняют издания.Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами был введен в 2017 году.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева ранее высказала мнение, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне.

