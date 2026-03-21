Рейтинг@Mail.ru
Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260321/bezviz-v-evropu-stanet-platnym-dlya-ukraintsev---smi-1154516057.html
Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ
Украинцы больше не смогут ездить в Европу бесплатно по биометрическому паспорту. С этого года для них меняются правила: теперь нужно будет оформлять регистрацию РИА Новости Крым, 21.03.2026
украина
европа
европейский союз (ес)
в мире
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111323/67/1113236750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac4e193f31ebbb7e2fb17db0bf31a766.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111323/67/1113236750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2be34f97f7cc007ac0f859f1ad5933b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Безвиз в Европу станет платным для украинцев - СМИ

© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Украинцы больше не смогут ездить в Европу бесплатно по биометрическому паспорту. С этого года для них меняются правила: теперь нужно будет оформлять регистрацию в электронной системе ETIAS за 20 евро. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

"Гражданам Украины, которые планируют путешествия в Европу, стоит готовиться к изменениям. Новые правила пересечения границы со странами ЕС введут уже в этом году. Иностранцы, пользующиеся безвизом, должны будут получать специальное электронное разрешение ETIAS. Без него даже с биометрическим паспортом пересечь границу не получится", - уточняют местные издания.

По данным СМИ, система ETIAS – это не виза, а электронное разрешение, которое подтверждает, что путешественник прошел предварительную проверку, после которой он сможет подать заявку и оплатить сбор в 20 евро с человека. Данная система будет обязательной для всех стран безвизового режима, включая Украину. Уточняется, что подать заявку можно только онлайн через официальный сайт или мобильное приложение.
Утверждается, что деньги не будут возвращаться даже при отказе или ошибке в заявке. От сбора будут освобождены несовершеннолетние и люди старше 70 лет.
ETIAS дает право многократного въезда в 30 стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Разрешение действует до 3 лет или до истечения срока действия паспорта. Находиться в ЕС можно до 90 дней. Но ETIAS не дает права на работу или постоянное проживание. Он предназначен только для туризма, бизнеса или частных краткосрочных поездок, уточняют издания.
Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами был введен в 2017 году.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева ранее высказала мнение, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
