Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 21.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. Об том со ссылкой на местное агентство IHA пишет РИА Новости.Сейчас пляж, на который вынесло БЭК, оцеплен, его планируют уничтожить, добавили в агентстве. Это уже не первый случай подобных находок на турецком берегу. На этой недел боеголовку ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула, саперы уничтожили ее.В феврале фрагмент БПЛА вынесло на берег у города Унье провинции Орду.В конце декабря 2025 года два БПЛА были обнаружены в провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе Турции. Министерство обороны Турции 15 декабря сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем.В октябре саперы ликвидировали обнаруженный у берегов Трабзона украинский безэкипажный катер-камикадзе. Он был обнаружен рыбаками накануне. Отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, они вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флота.

