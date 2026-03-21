Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
2026-03-21T14:13
В Турции обнаружили безэкипажный катер на побережье Черного моря – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. Об том со ссылкой на местное агентство IHA пишет РИА Новости.
"Местные жители в районе Юджелер провинции Орду увидели объект у берега и вызвали жандармов. Стражи порядка осмотрели объект и пришли к выводу, что это безэкипажный катер", - говорится в сообщении.
Сейчас пляж, на который вынесло БЭК, оцеплен, его планируют уничтожить, добавили в агентстве.
Это уже не первый случай подобных находок на турецком берегу. На этой недел боеголовку ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула, саперы уничтожили ее.
В феврале фрагмент БПЛА вынесло на берег у города Унье провинции Орду.
В конце декабря 2025 года два БПЛА были обнаружены в провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе Турции. Министерство обороны Турции 15 декабря сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем.
В октябре саперы ликвидировали
обнаруженный у берегов Трабзона украинский безэкипажный катер-камикадзе. Он был обнаружен
рыбаками накануне. Отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, они вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флота.
