Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. Об том со ссылкой на местное агентство IHA пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.03.2026
2026-03-21T14:13
2026-03-21T14:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. Об том со ссылкой на местное агентство IHA пишет РИА Новости.Сейчас пляж, на который вынесло БЭК, оцеплен, его планируют уничтожить, добавили в агентстве. Это уже не первый случай подобных находок на турецком берегу. На этой недел боеголовку ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула, саперы уничтожили ее.В феврале фрагмент БПЛА вынесло на берег у города Унье провинции Орду.В конце декабря 2025 года два БПЛА были обнаружены в провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе Турции. Министерство обороны Турции 15 декабря сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем.В октябре саперы ликвидировали обнаруженный у берегов Трабзона украинский безэкипажный катер-камикадзе. Он был обнаружен рыбаками накануне. Отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, они вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВООбнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили
турция
черное море
турция, черное море, безэкипажные катера, происшествия, в мире, новости, сми
Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря

В Турции обнаружили безэкипажный катер на побережье Черного моря – СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря в провинции Орду в Турции. Об том со ссылкой на местное агентство IHA пишет РИА Новости.

"Местные жители в районе Юджелер провинции Орду увидели объект у берега и вызвали жандармов. Стражи порядка осмотрели объект и пришли к выводу, что это безэкипажный катер", - говорится в сообщении.

Сейчас пляж, на который вынесло БЭК, оцеплен, его планируют уничтожить, добавили в агентстве.
Это уже не первый случай подобных находок на турецком берегу. На этой недел боеголовку ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула, саперы уничтожили ее.
В феврале фрагмент БПЛА вынесло на берег у города Унье провинции Орду.
В конце декабря 2025 года два БПЛА были обнаружены в провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе Турции. Министерство обороны Турции 15 декабря сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем.
В октябре саперы ликвидировали обнаруженный у берегов Трабзона украинский безэкипажный катер-камикадзе. Он был обнаружен рыбаками накануне. Отправившиеся ловить анчоусы в Трабзоне, они вернулись в порт с украинским беспилотным морским аппаратом, предположительно перевозившим 300 кг взрывчатки и использовавшимся для камикадзе-атак против российского флота.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
Обнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили
 
ТурцияЧерное мореБезэкипажные катераПроисшествияВ миреНовостиСМИ
 
16:15Смерть младенца в роддоме Симферополя: Бастрыкин требует повторный доклад
16:07Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
15:52В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
15:34ВСУ раскидали мины и били дронами по авто: на Херсонщине ранены четверо
15:19Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
15:03"Вкусные истории": в Крыму запускают новый гастрономический проект
14:51Магнитная буря сегодня: смогут ли крымчане увидеть полярное сияние
14:39В российских школах появятся учебники по языкам республик
14:22Три человека погибли в аварии с бензовозом под Таганрогом
14:13Безэкипажный катер выбросило на побережье Черного моря
14:00Сбил пенсионерку и сбежал: в Крыму водитель получил условный срок
13:46Новости СВО: Киев потерял еще 1310 боевиков за сутки
13:37В Севастополе ветер остановил паром
13:29Бензовоз горит на трассе в Таганрог
13:13В Крыму 85-летнюю пенсионерку спасли от мошенников
12:59Удары по Украине сегодня: что разбито
12:47Рейд в Севастополе открыли
12:37США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране
12:29Иномарка "под ключ": в Севастополе женщин обманули на 1,4 миллиона
12:16Двое детей и их мать пострадали при взрыве газа в Ингушетии
Лента новостейМолния