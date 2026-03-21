Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
В случае атаки Киева на "Турецкий поток" на территории Турции, удар будет расцениваться как нападение на страну НАТО. Об этом заявил глава администрации... РИА Новости Крым, 21.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В случае атаки Киева на "Турецкий поток" на территории Турции, удар будет расцениваться как нападение на страну НАТО. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал быть готовыми к тому, что "Украина в ближайшие недели со всей силой будет атаковать газопровод "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок природного газа в Венгрию", чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.В четверг пресс-служба "Газпрома" сообщила, что в период 17-19 марта киевский режим усилил атаки на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, удары по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", могут усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире."Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сийярто обвинил Киев в попытке полной энергоблокады ВенгрииВ Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на КубаниЛавров: Запад пытается вернуть мир в колониальную эпоху
