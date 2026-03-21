Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО - РИА Новости Крым, 21.03.2026
Атака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В случае атаки Киева на "Турецкий поток" на территории Турции, удар будет расцениваться как нападение на страну НАТО. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.
"Если бы на турецкой территории было совершено нападение на трубопровод "Турецкий поток", это было бы расценено как нападение на страну НАТО. Но у нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что Украина готова в любой момент поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы, даже военными средствами", - цитирует Гуйяша РИА Новости.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал быть готовыми к тому, что "Украина в ближайшие недели со всей силой будет атаковать газопровод "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок природного газа в Венгрию", чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
В четверг пресс-служба "Газпрома" сообщила, что в период 17-19 марта киевский режим усилил атаки на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, удары по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", могут усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
