Леонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе

21 марта - день рождения двух великих людей: Леонида Утесова и Георгия Отса. РИА Новости Крым, 21.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. 21 марта - день рождения двух великих людей: Леонида Утесова и Георгия Отса.Оба – и аристократически-утонченный Отс и задушевный "народный" Утесов - большие артисты, прекрасные голоса одной эпохи. Оба родились в городах у моря: Утесов в Одессе в 1895 году, Отс - в Таллине в 1920-м. Оба были на войне.Утесов с фронтовой бригадой артистов поставил личный рекорд, в июле 1942-го дав сорок пять концертов за месяц. Георг Отс, выпускник военного училища, в августе 1941 направлялся на защиту Ленинграда, но пароход, где был Отс, подорвался на немецкой мине, судно стало тонуть. Георг отдал свой спасательный жилет раненому, а сам к суше отправился вплавь. "Вода в открытом море ледяная. Я ухватился за обломок бревна, но скоро в него вцепился еще кто-то, и я оставил его", — вспоминал чемпион Эстонии по плаванию Отс.Для Севастополя Утесов и Отс сделали драгоценные подарки - стали исполнителями самых "севастопольских" песен, звучавших на всю страну."Здесь был Леня"Где Крым, скажете вы, а где Утесов. У него таки была родная Одесса, великолепная, любимая и у самого синего моря. Но каждый талантливый артист знает, что в любимый город можно возвращаться, но жить и работать часто приходится далеко от него.Всего за один сезон Утесов и Ленская стали на юге России знаменитостями. Весной того же года семейную пару пригласили в Феодосию на постоянное место работы в театр. К контракту прилагалось жилье с видом на море. Впоследствии Утесов вспоминал Феодосию как город, где прошли самые счастливые месяцы его жизни.А в августе Россия вступила в Первую мировую войну, работа театра остановилась. Оставаться в Феодосии влюбленной паре было незачем.В Крым Утесов приезжал еще в 30-х годах, он выступал со своим джазом на южнобережных концертных площадках. Был на гастролях и в Севастополе.Драгоценный каменьВ Великую Отечественную Утесов пел на передовой. В 1944-м году в его репертуар вошла песня-легенда. И к этому был причастен еще один Леонид.Военкор газеты "Красный флот" Леонид Соловьев, помимо заметок о фронтовых событиях, писал очерки и рассказы. Огромное впечатление на многих читателей произвел очерк "Черноморская легенда", написанный в 1943 году. Он рассказывает про конец обороны Севастополя. В очерке упоминается уходящая в море шлюпка со смертельно раненым матросом, подобравшим кусочек гранита, отбитый снарядом от парапета набережной. Соловьев пишет, как гранитный обломок родного берега "по наследству" переходит к другим бойцам: снайперу, разведчику, связисту, летчику, подводнику, артиллеристу… И каждый знал, что кому-то да доведется вернуть севастопольский камень на место.Прочитавший очерк композитор Борис Мокроусов написал музыку и предложил поэту Александру Жарову сочинить на новую музыку стихи. Поэт потом вспоминал: "стихи я написал почти залпом, так как был подготовлен к этому еще в те дни, когда мы оба были в Севастополе. Там, в частях и на кораблях, встречал я своих ровесников — представителей новой поросли воинов-героев".А 9 января 1944 года в "Красной звезде" появились ноты и слова песни "Камень Севастополя":Холодные волны вздымает лавиной Широкое Черное море. Последний моряк Севастополь покинул, Уходит он, с волнами споря...Уже через неделю песня прозвучала по радио. Но по-настоящему известной она стала, когда ее услышал и включил в свой репертуар Утесов.Через несколько месяцев, в июле 1944-го, автор слов Александр Жаров побывал в освобожденном Севастополе. И услышал, как один из марширующих мимо отрядов морской пехоты поет о севастопольском камне.Позже те же моряки во время выступления Жарова в шутку посетовали, что песня отстала от событий, в последнем куплете нужно изменить одно слово. И петь не "взойдет на утес черноморский матрос", а "взошел". Потому что Севастополь снова освобожден и легендарный кусочек гранита вернулся на место.Официально название песни изменили на "Заветный камень" уже после войны. И Утесов потом неоднократно возвращался в Севастополь. Всегда с "Заветным камнем".Золотые денькиВторая половина 40-х и 50-е годы прошлого века - это время торжества оперетты. И время Георга Отса. Он прошел путь от "певца с красивым голосом", фамилию которого пытался припомнить радиослушатель, до "того самого Отса".Бархатный баритон ведущего артиста Таллинского театра узнавала вся страна. Это же он пел "Эх, дороги", "Я люблю тебя, жизнь".А в 1955 году прозвучало:Севастопольский вальс,Золотые деньки;Мне светили в пути не разВаших глаз огоньки.Севастопольский вальсПомнят все моряки.Разве можно забыть мне вас,Золотые деньки!Георг Отс стал одним из первых исполнителей этой песни. Он спел ее не только голосом, но душой, показав самые тонкие оттенки.Композитор Константин Листов вспоминал, что, когда писал музыку, представлял вечерний Севастополь: "Освещенный лучами заходящего солнца город погружается в вечернюю прохладу... Матросы в белоснежных отутюженных форменках кучкуются на Приморском бульваре, многих из них там уже ждут любимые девушки. Смех, шутки, танцы — молодая радость жизни чувствуется буквально во всем. А наутро корабли отправляются в море..."Тяжело больной поэт Георгий Рублев, которому Листов предложил написать текст, стихи к музыке предоставил всего через четыре дня после "заказа". И, к сожалению, не успел услышать, как звучит вальс в исполнении Отса.С этого времени "Севастопольский вальс" был неотделим от города.А в 1961 году в двух театрах состоялась премьера оперетты "Севастопольский вальс". Она, конечно же, о войне, о влюбленной в командира морских пехотинцев медсестре, встрече после Победы и осознании, что время бессильно перед настоящей любовью. В самом Севастополе пьесу поставили через год. И с тех пор она не сходит со сцены.Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя >>Конечно, Георг Отс играл в "Севастопольском вальсе". Фильм-концерт эстонского телевидения, записанный в 1967 году, много раз показывали по общесоюзным каналам.Был ли Отс в Севастополе и в Крыму? У нас нет достоверного ответа на этот вопрос. Но скорее всего, да. Ведь он успел объездить с гастролями всю страну. Вряд ли бы миновал полуостров, где летом расцветала культурная жизнь и куда съезжались отдыхать "первые лица" страны.Наталья Дремова

