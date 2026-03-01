Какой сегодня праздник: 21 марта

21 марта мир читает стихи, защищает леса и борется с расовой дискриминацией. А еще в этот день родились две легенды советской эстрады - Леонид Утесов и Георг... РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T07:47

общество

новости

праздники и памятные даты

в мире

история

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. 21 марта мир читает стихи, защищает леса и борется с расовой дискриминацией. А еще в этот день родились две легенды советской эстрады - Леонид Утесов и Георг Отс.Что празднуют в миреМировое литературное сообщество отмечает Всемирный день поэзии. Литературоведы уверены, что поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. Одной из основных целей праздника является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством стихов.Сохранение леса и его богатств стоит в ряду важнейших экологических задач для всего мира. В целях привлечения внимания общества к этой проблеме был учрежден Международный день лесов. Лесные угодья на Земле занимают около трети площади суши, 13% которой - охраняемые территории.Идея учредить Международный день кукольника пришла иранскому деятелю кукольного театра Дживаду Золфагарихо. С его подачи дата 21 марта превратилась в захватывающий ритуал презентации кукольного искусства. В этот день проводятся спектакли, дискуссии, встречи, объединяющие любителей кукольного театра.Также на планете - Международный день борьбы против расовой дискриминации и Всемирный день людей с синдромом Дауна.Знаменательные события В 630 году византийский император Ираклий I отбил у персов Животворящий крест Иисуса Христа и вернул его в Иерусалим.В 1666 году в Канаде проведена первая перепись населения, согласно которой число жителей страны на то время составило три тысячи человек.В 2006 году американский программист Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".Кто родился21 марта 1825 года родился русский военный деятель и изобретатель Александр Можайский. Именно он помог японцам построить первый большой корабль - шхуну "Хеда". Также Можайский стал пионером воздухоплавания, разработав первый летательный аппарат тяжелее воздуха. В 1839 году на свет появился русский композитор-новатор Модест Мусоргский, чьи сочинения были вдохновлены историческими и фольклорными традициям. Наиболее полно его талант раскрылся в операх. Вершинами творчества Мусоргского считаются музыкальные драмы "Борис Годунов" и "Хованщина".Страна празднует дни рождения великих советских артистов, легендарных эстрадных исполнителей: 131-летие "поющего сердцем" Леонида Утесова и 106-летие "лирического баритона" Георга Отса. Также 21 марта родились министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, японский композитор Нобуо Уэмацу, британский актер Тимоти Далтон и другие.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

