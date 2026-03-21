283 беспилотника уничтожены над Крымом и другими регионами России за ночь

2026-03-21T07:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Крым и еще 14 регионов. Об этом сообщили в Минобороны.С 23:00 20 марта до 7 утра субботы над Россией сбили 283 украинских беспилотника. Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.По данным главы Саратовской области Романа Бусаргина, двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов. В городе повреждены жилые дома. Удар также пришелся по Энгельсу. Там зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах выбило стекла.

крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма, новости сво, министерство обороны рф