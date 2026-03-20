Женщины и дети: названо общее число жертв ВСУ в Белгородской области

Более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли. Об этом сообщил посол... РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T10:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в рамках международного телемоста по теме "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области".Он указал, что украинские каратели преднамеренно используют дроны против мирного гражданского населения, фактически объявив охоту на обычных мирных жителей. Во время таких атак нет речи о случайных, сопутствующих или непреднамеренных ударах.А также напомнил, что примерно год назад Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что гражданское население России якобы не погибает."Такого рода заявления и есть потакание и оправдание бесчеловечных преступлений Киева против гражданского населения. Специально для госпожи Каллас я сообщаю, что по данным на текущую неделю с февраля 2022 года от рук украинских боевиков пострадало как минимум 27,5 тысяч человек мирного гражданского населения России. И из них более 3850 человек только в Белгородской области", – написал он.Только за неделю с 9 по 15 марта от обстрелов украинских нацистов в российских регионах пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. По гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 3 347 боеприпасов, сообщал ранее Мирошник.

