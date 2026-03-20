Женщины и дети: названо общее число жертв ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Женщины и дети: названо общее число жертв ВСУ в Белгородской области
Женщины и дети: названо общее число жертв ВСУ в Белгородской области
Более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли. Об этом сообщил посол... РИА Новости Крым, 20.03.2026
Женщины и дети: названо общее число жертв ВСУ в Белгородской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Более 3850 мирных жителей Белгородской области пострадали от террористических атак ВСУ с начала спецоперации, из них 467 человек погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в рамках международного телемоста по теме "Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области".
"Всего за 4 года военных действий на территории области уже пострадало более 3850 мирных жителей, из которых 467 – погибли. За это время пострадали уже 238 несовершеннолетних, 23 из них погибли. Всего по гражданским объектам Белгородской области украинские боевики выпустили более 116 тысяч различных боеприпасов, преимущественно производства стран НАТО", – проинформировал Мирошник.
Он указал, что украинские каратели преднамеренно используют дроны против мирного гражданского населения, фактически объявив охоту на обычных мирных жителей. Во время таких атак нет речи о случайных, сопутствующих или непреднамеренных ударах.
А также напомнил, что примерно год назад Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что гражданское население России якобы не погибает.
"Такого рода заявления и есть потакание и оправдание бесчеловечных преступлений Киева против гражданского населения. Специально для госпожи Каллас я сообщаю, что по данным на текущую неделю с февраля 2022 года от рук украинских боевиков пострадало как минимум 27,5 тысяч человек мирного гражданского населения России. И из них более 3850 человек только в Белгородской области", – написал он.
Только за неделю с 9 по 15 марта от обстрелов украинских нацистов в российских регионах пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. По гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 3 347 боеприпасов, сообщал ранее Мирошник.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
