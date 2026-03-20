ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок - РИА Новости Крым, 20.03.2026
ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок
втб
крым
новости крыма
общество
экономика
инвестиции
ключевая ставка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145901307_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_79397f42a9fef0023416957d4156cc29.jpg
РИА Новости Крым
ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Структура индивидуального инвестиционного портфеля, позволяющая сочетать текущую доходность, защиту от девальвации и потенциал роста при смене рыночных циклов может включать около 50% облигаций, 15% акций, по 9% ЗПИФов недвижимости и проектов на стадии Pre-IPO, а также 5% золота, считает заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.
В настоящее время при сохранении высокой ключевой ставки состоятельные клиенты комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью. В среднем в их портфелях почти половину занимают облигации, а треть -- акции российских компаний, говорится в сообщении ВТБ.
При этом растет интерес инвесторов к диверсификации по отраслям внутри акций: они присматриваются к энергетике, ИТ и финансовому сектору. В поисках баланса между доходностью и риском инвесторы также обращают внимание на новые альтернативные инструменты. В портфелях все чаще появляются фонды прямых инвестиций на стадии Pre-IPO, цифровые финансовые активы и ЗПИФы на коммерческую недвижимость.
"Сейчас комбинация вкладов, облигаций и фондов денежного рынка позволяет клиентам получать стабильный пассивный доход. Мы понимаем, что цикл высоких ставок не вечен. Как только они начнут снижаться до 10–11%, прежние стратегии перестанут приносить реальную прибыль. Денежный поток неизбежно пойдет в активы, которые растут в новой фазе цикла: в акции, недвижимость и золото. Поэтому уже сегодня мы предлагаем клиентам выстраивать долгосрочные конструкции", — приводятся в сообщении слова Берсенева.
17:23Крымский мост сейчас – обстановка к этому часу
17:06Умер Чак Норрис
17:05Путин установил новый праздник в России
16:58Севастопольцы могут экономить при оплате проезда картой "Мир" в смартфоне
16:50В Подмосковье упал самолет – есть погибшие
16:38Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России
16:22В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
16:12Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек
16:02В Подмосковье тушат крупный пожар на строительном рынке – что известно
15:45ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок
15:33В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов
15:20Очередь на Крымский мост утроилась – время ожидания
15:15В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал
14:51Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин
14:47Азербайджанский праздник обновления природы Новруз
14:05Патриарх Филарет умер в возрасте 97 лет
13:37"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке
13:30ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых
13:03ВСУ теряют позиции – страшные потери Киева за неделю
12:55Работа ПВО: враг потерял за неделю более 2,6 тысяч беспилотников
Лента новостейМолния