ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок

ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок - РИА Новости Крым, 20.03.2026

ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок

Структура индивидуального инвестиционного портфеля, позволяющая сочетать текущую доходность, защиту от девальвации и потенциал роста при смене рыночных циклов... РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T15:45

2026-03-20T15:45

2026-03-20T15:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Структура индивидуального инвестиционного портфеля, позволяющая сочетать текущую доходность, защиту от девальвации и потенциал роста при смене рыночных циклов может включать около 50% облигаций, 15% акций, по 9% ЗПИФов недвижимости и проектов на стадии Pre-IPO, а также 5% золота, считает заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.В настоящее время при сохранении высокой ключевой ставки состоятельные клиенты комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью. В среднем в их портфелях почти половину занимают облигации, а треть -- акции российских компаний, говорится в сообщении ВТБ.При этом растет интерес инвесторов к диверсификации по отраслям внутри акций: они присматриваются к энергетике, ИТ и финансовому сектору. В поисках баланса между доходностью и риском инвесторы также обращают внимание на новые альтернативные инструменты. В портфелях все чаще появляются фонды прямых инвестиций на стадии Pre-IPO, цифровые финансовые активы и ЗПИФы на коммерческую недвижимость."Сейчас комбинация вкладов, облигаций и фондов денежного рынка позволяет клиентам получать стабильный пассивный доход. Мы понимаем, что цикл высоких ставок не вечен. Как только они начнут снижаться до 10–11%, прежние стратегии перестанут приносить реальную прибыль. Денежный поток неизбежно пойдет в активы, которые растут в новой фазе цикла: в акции, недвижимость и золото. Поэтому уже сегодня мы предлагаем клиентам выстраивать долгосрочные конструкции", — приводятся в сообщении слова Берсенева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

втб, крым, новости крыма, общество, экономика, инвестиции, ключевая ставка