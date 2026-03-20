ВТБ: рынок розничного кредитования в России сохранит тренд на "оттепель" - РИА Новости Крым, 20.03.2026
ВТБ: рынок розничного кредитования в России сохранит тренд на "оттепель"
ВТБ: рынок розничного кредитования в России сохранит тренд на "оттепель"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Рынок розничного кредитования в России сохранит тренд на "оттепель": выдачи кредитов в первом квартале могут составить порядка 2,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
Ранее в пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 15%.
"Розничный рынок сохранит тренд на "кредитную оттепель". Решение ЦБ РФ по ключевой ставке задает четкий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке. По оценкам ВТБ, в первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 триллиона рублей. Рост – более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года", - говорится в сообщении.
Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по длинным вкладам и накопительным счетам, отмечает банк.
Дальнейшие решения по ставкам на свои продукты ВТБ будет принимать с учетом риторики регулятора и рыночных изменений, говорится в сообщении.
Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам, считают в банке. По итогам года ВТБ ожидает рост общего объема пассивов на 10%.
