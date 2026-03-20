ВТБ: рынок розничного кредитования в России сохранит тренд на "оттепель"
2026-03-20T17:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Рынок розничного кредитования в России сохранит тренд на "оттепель": выдачи кредитов в первом квартале могут составить порядка 2,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.Ранее в пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 15%.Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по длинным вкладам и накопительным счетам, отмечает банк.Дальнейшие решения по ставкам на свои продукты ВТБ будет принимать с учетом риторики регулятора и рыночных изменений, говорится в сообщении.Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам, считают в банке. По итогам года ВТБ ожидает рост общего объема пассивов на 10%.
