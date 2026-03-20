ВСУ теряют позиции – страшные потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 20.03.2026
ВСУ теряют позиции – страшные потери Киева за неделю
ВСУ за неделю в зоне спецоперации потеряли еще 8440 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 20.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260320/7-udarov-vozmezdiya-po-ukraine---chto-porazheno-za-nedelyu-1154495733.html
https://crimea.ria.ru/20260320/rabota-pvo-vrag-poteryal-za-nedelyu-bolee-26-tysyach-bespilotnikov-1154496235.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю в зоне спецоперации потеряли еще 8440 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в пятницу.
В течение недели военнослужащие группы "Север" установлен контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области, уничтожили более 1655 солдат вражеской армии, восемь боевых бронированных машин, 76 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 47 складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группировки "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Александровку в Донецкой Народной Республики, ликвидировали свыше 1250 боевиков киевского режима, 30 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов.
В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки освобождены населенные пункты Каленики и Федоровка Вторая в ДНР, разбили более 1110 военных ВСУ, 28 боевых бронированных машин, 86 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Павловка Донбассе, уничтожили свыше 2125 украинских неонацистов, два танка, 57 боевых бронированных машин, 113 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группы "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили более 1,9 тысяч боевиков, 20 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и девять артиллерийских орудий, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 400 человек, четыре боевые бронированные машины, 78 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
12:28
7 ударов возмездия по Украине - что поражено за неделю
Также российские военные уничтожили три реактивные системы залпового огня и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 225 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 961 орудие полевой артиллерии и миномет, 57 328 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
7 ударов возмездия по Украине – что поражено за неделю
Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
Когда закончится СВО
14:47Азербайджанский праздник обновления природы Новруз
14:05Патриарх Филарет умер в возрасте 97 лет
13:37"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке
13:30ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых
13:03ВСУ теряют позиции – страшные потери Киева за неделю
12:55Работа ПВО: враг потерял за неделю более 2,6 тысяч беспилотников
12:287 ударов возмездия по Украине - что поражено за неделю
12:20Причина в Крыме: почему на Украине с распадом СССР не проводили референдумы
11:44Серия магнитных ударов обрушится на Землю – когда начнутся бури
11:05Евросоюз приближается к краху из-за отказа говорить с Россией – Орбан
10:55Женщины и дети: названо общее число жертв ВСУ в Белгородской области
10:35День весеннего равноденствия – инфографика
10:32"Давайте читать, давайте писать!": 10 фактов об Исмаиле Гаспринском
10:03Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок
09:52На Кубани из-за падения дрона загорелась электроподстанция
09:44Снять квартиру в Крыму – как выросла популярность посуточного жилья
09:36Крымчан поздравили с праздником Ураза-байрам
09:11Крымский мост сейчас: очередь растет
08:39В России стартует досрочный этап ЕГЭ
08:05Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
Лента новостейМолния