ВСУ теряют позиции – страшные потери Киева за неделю

ВСУ за неделю в зоне спецоперации потеряли еще 8440 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 20.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за неделю в зоне спецоперации потеряли еще 8440 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в пятницу.В течение недели военнослужащие группы "Север" установлен контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области, уничтожили более 1655 солдат вражеской армии, восемь боевых бронированных машин, 76 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 47 складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Александровку в Донецкой Народной Республики, ликвидировали свыше 1250 боевиков киевского режима, 30 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов.В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки освобождены населенные пункты Каленики и Федоровка Вторая в ДНР, разбили более 1110 военных ВСУ, 28 боевых бронированных машин, 86 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Павловка Донбассе, уничтожили свыше 2125 украинских неонацистов, два танка, 57 боевых бронированных машин, 113 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили более 1,9 тысяч боевиков, 20 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и девять артиллерийских орудий, шесть складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 400 человек, четыре боевые бронированные машины, 78 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Также российские военные уничтожили три реактивные системы залпового огня и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 225 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 961 орудие полевой артиллерии и миномет, 57 328 единиц специальной военной автомобильной техники.

