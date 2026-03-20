В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
16:22 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит учения с гранатометанием и бомбометанием. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, звуки взрывов и стрельбы будут слышны до позднего вечера.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – проинформировал губернатор.
В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы, уточнил он.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
