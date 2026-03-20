В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
2026-03-20T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит учения с гранатометанием и бомбометанием. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, звуки взрывов и стрельбы будут слышны до позднего вечера.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы, уточнил он.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
происшествия, новости, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
В Севастополе флот проводит учения с гранатометанием и бомбометанием – Развожаев