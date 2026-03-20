В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание

В Севастополе флот проводит учения с гранатометанием и бомбометанием. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, звуки взрывов и стрельбы будут слышны до позднего РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T16:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит учения с гранатометанием и бомбометанием. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, звуки взрывов и стрельбы будут слышны до позднего вечера.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы, уточнил он.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

