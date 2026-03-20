В России стартует досрочный этап ЕГЭ - РИА Новости Крым, 20.03.2026
В России стартует досрочный этап ЕГЭ
В России стартует досрочный этап ЕГЭ - РИА Новости Крым, 20.03.2026
В России стартует досрочный этап ЕГЭ
В пятницу, 20 марта, в 70 регионах России начинается досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Участие в нем будут принимать более 2,5 тысяч... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T08:39
2026-03-20T08:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 20 марта, в 70 регионах России начинается досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Участие в нем будут принимать более 2,5 тысяч абитуриентов. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.Сдать ЕГЭ в этот период могут выпускники 2026 года, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование и среднее общее образование в иностранных учреждениях.20 марта пройдут экзамены по географии и литературе; 24 марта - по русскому языку; 27 марта - по математике базового и профильного уровней; 31 марта - по биологии, физике, письменной части по иностранным языкам; 3 апреля - устная часть по иностранным языкам; 7 апреля – экзамены по информатике, обществознанию; 10 апреля - по истории, химии.Также с 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.Основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.Ранее сообщалось, что в этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на Едином государственном экзамене у выпускников Крыма - биология, химия, физика. Также отмечалось, что в 2026 году кратно выросло число родителей, которые выразили желание присутствовать лично при проведении ЕГЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах могут сократить изучение иностранных языковРоссия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадамКак уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психолога
егэ, россия, экзамены, образование в россии, общество
В России стартует досрочный этап ЕГЭ

Р России на досрочный этап ЕГЭ зарегистрировались боле 2,5 тысяч абитуриентов

08:39 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 20 марта, в 70 регионах России начинается досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Участие в нем будут принимать более 2,5 тысяч абитуриентов. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
"С 20 марта по 20 апреля пройдет досрочный период ЕГЭ. Всего на участие в нем зарегистрировано 2 542 человека. Экзамены пройдут в 70 регионах России", - говорится в сообщении.
Сдать ЕГЭ в этот период могут выпускники 2026 года, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование и среднее общее образование в иностранных учреждениях.
20 марта пройдут экзамены по географии и литературе; 24 марта - по русскому языку; 27 марта - по математике базового и профильного уровней; 31 марта - по биологии, физике, письменной части по иностранным языкам; 3 апреля - устная часть по иностранным языкам; 7 апреля – экзамены по информатике, обществознанию; 10 апреля - по истории, химии.
Также с 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.
Ранее сообщалось, что в этом году среди самых популярных дисциплин по выбору на Едином государственном экзамене у выпускников Крыма - биология, химия, физика. Также отмечалось, что в 2026 году кратно выросло число родителей, которые выразили желание присутствовать лично при проведении ЕГЭ.
