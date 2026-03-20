В Подмосковье упал самолет – есть погибшие - РИА Новости Крым, 20.03.2026
В Подмосковье упал самолет – есть погибшие
Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. Об этом сообщали в главном управлении МЧС России по Московской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. Об этом сообщали в главном управлении МЧС России по Московской области.По данным спасателей, информация о падении самолета поступила в МЧС в пятницу, в 15.40.По факту крушения следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку, пишет агентство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человекВ Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22Самолет Су-30 разбился в Карелии – экипаж погиб
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. Об этом сообщали в главном управлении МЧС России по Московской области.

"Поступила информация о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна близ берега реки Ока, в результате падания самолета погибли два находящихся в нем человека", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По данным спасателей, информация о падении самолета поступила в МЧС в пятницу, в 15.40.
По факту крушения следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку, пишет агентство.
