В Крыму обманутый аферистами курьер забрал у ребенка золото родителей и попался - РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T18:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Алупке мошенники убедили 11-летнюю девочку отдать драгоценности родителей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, курьером оказался юноша, который и сам был обманут аферистами.По предварительным полиции, неизвестные позвонили ребенку, представились сначала сотрудниками банка, а затем правоохранительных органов и убедили девочку, что ее отец якобы причастен к финансированию запрещенных организаций.После этого девочка вернулась домой в стрессовом состоянии и рассказала о случившемся родителям. Семья незамедлительно сообщила об этом в дежурную часть. Сотрудники полиции получили подробное описание посыльного и в течение часа задержали его на дворцовой площади в Алупке.Юноше тоже позвонили незнакомцы под видом сотрудников техподдержки портала Госуслуг, заявили о якобы произошедшем взломе его аккаунта и убедили молодого человека "задекларировать" имеющиеся у него деньги. Сначала парень перевел мошенникам 1,5 млн рублей, затем киберпреступники заставили его забирать деньги и ценности у других жертв.Открыто уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Похищенное имущество возвращено законным владельцам. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

