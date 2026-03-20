В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной
2026-03-20T20:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в пятницу обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.Взрывоопасные предметы извлекли, транспортировали и уничтожили на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Всего к пиротехническим работам от МЧС России привлекали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.Пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снарядБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореВ Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
