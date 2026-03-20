В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 20.03.2026
В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной
В Ленинском районе Крыма в пятницу обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в пятницу обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.Взрывоопасные предметы извлекли, транспортировали и уничтожили на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Всего к пиротехническим работам от МЧС России привлекали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.Пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снарядБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском мореВ Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной

МЧС: 12 снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму

© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в пятницу обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.
"Сотрудниками МЧС России было обнаружено и идентифицировано 12 взрывоопасных предметов – артиллерийские снаряды", – сказано в сообщении.
Взрывоопасные предметы извлекли, транспортировали и уничтожили на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности. Всего к пиротехническим работам от МЧС России привлекали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.
