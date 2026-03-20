https://crimea.ria.ru/20260320/v-krym-s-pitomtsami--kakie-goroda-vybirayut-turisty-i-chto-s-tsenami-1154495090.html
В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценами
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T21:02
отдых
отдых с питомцем
внутренний туризм
туризм в крыму
туризм
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798175_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_154f63b9db8b3c6bbdbb93e7fd2171b9.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23ee2c7aca6ef57a19abecd56d70ab73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ялта и Алушта вошли в топ-10 направлений для отдыха с питомцами в марте – Твил
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым.
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте в марте – Санкт-Петербург, собравший 13% бронирований с питомцами, на втором – Москва, а на третьем – Сочи – 10% и 68% бронирований с питомцами в марте соответственно", – сказан в сообщении.
Стоимости суточного размещения в Питере составляет 3499 рублей, в Москве – 4906, в Сочи – 3588 рублей.
Ялта вошла в следующую тройку лидеров со средней ценой за ночь в отеле в 4178 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма гости с питомцами останавливаются на трое суток. В этой же тройке – Краснодар, со средней ценой в 3854 рубле и Казань – 4292 рубля.
Кроме того, в рейтинг вошел крымский курорт Алушта. Здесь за ночевку в отеле в среднем попросят 5337 рулей. Чаще всего туристы бронируют номера в алуштинских отелях на две суток.
Также в топе Красная Поляна – 6965 рублей и Пятигорск – 3831 рубль.
Крым также вошел в число регионов-лидеров по бронированию посуточных квартир
в апреле. Таковы данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
