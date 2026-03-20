В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценами

Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T21:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимости суточного размещения в Питере составляет 3499 рублей, в Москве – 4906, в Сочи – 3588 рублей.Ялта вошла в следующую тройку лидеров со средней ценой за ночь в отеле в 4178 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма гости с питомцами останавливаются на трое суток. В этой же тройке – Краснодар, со средней ценой в 3854 рубле и Казань – 4292 рубля.Кроме того, в рейтинг вошел крымский курорт Алушта. Здесь за ночевку в отеле в среднем попросят 5337 рулей. Чаще всего туристы бронируют номера в алуштинских отелях на две суток.Также в топе Красная Поляна – 6965 рублей и Пятигорск – 3831 рубль.Крым также вошел в число регионов-лидеров по бронированию посуточных квартир в апреле. Таковы данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.

