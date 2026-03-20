В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценами
21:02 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха с питомцами в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте в марте – Санкт-Петербург, собравший 13% бронирований с питомцами, на втором – Москва, а на третьем – Сочи – 10% и 68% бронирований с питомцами в марте соответственно", – сказан в сообщении.
Стоимости суточного размещения в Питере составляет 3499 рублей, в Москве – 4906, в Сочи – 3588 рублей.
Ялта вошла в следующую тройку лидеров со средней ценой за ночь в отеле в 4178 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма гости с питомцами останавливаются на трое суток. В этой же тройке – Краснодар, со средней ценой в 3854 рубле и Казань – 4292 рубля.
Кроме того, в рейтинг вошел крымский курорт Алушта. Здесь за ночевку в отеле в среднем попросят 5337 рулей. Чаще всего туристы бронируют номера в алуштинских отелях на две суток.
Также в топе Красная Поляна – 6965 рублей и Пятигорск – 3831 рубль.
Крым также вошел в число регионов-лидеров по бронированию посуточных квартир в апреле. Таковы данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.
