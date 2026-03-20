Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260320/v-evpatorii-voditel-inomarki-sbil-rebenka-i-uekhal-1154498396.html
В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал
В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал - РИА Новости Крым, 20.03.2026
В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал
В Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T15:15
2026-03-20T15:15
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
евпатория
новости крыма
крым
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996832_0:135:1620:1046_1920x0_80_0_0_4776ffe607d477ee4961568cc25d98be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, к которым пострадавшего ребенка привела мать.Личность водителя установили – им оказался 41-летний местный житель. Он признался, что наехал на девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и пояснил, что покинул место аварии только после остановки и разговора с девочкой, которая отказалась от помощи и продолжила путь в школу.Сейчас все детали инцидента выясняют госавтоинспекторы Решения примут по результатам проверки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги Крыма: где установят дополнительные комплексы фиксацииМотоцикл на скорости влетел в легковушку в СевастополеТрое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996832_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c43262fb4e62c0f05f82977e7d3ff0c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, евпатория, новости крыма, крым, происшествия
В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал

МВД: в Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и покинул место ДТП

15:15 20.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, к которым пострадавшего ребенка привела мать.
"В дежурную часть полиции поступило сообщение от врача травмпункта одной из евпаторийских городских больниц о том, что за медицинской помощью обратилась девочка-подросток с травмой ноги. Мама подростка пояснила медикам, что ребенок получил повреждение по пути в школу – при переходе дороги водитель легкового автомобиля совершил наезд на нее и уехал", – сказано в сообщении.
Личность водителя установили – им оказался 41-летний местный житель. Он признался, что наехал на девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и пояснил, что покинул место аварии только после остановки и разговора с девочкой, которая отказалась от помощи и продолжила путь в школу.
Сейчас все детали инцидента выясняют госавтоинспекторы Решения примут по результатам проверки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги Крыма: где установят дополнительные комплексы фиксации
Мотоцикл на скорости влетел в легковушку в Севастополе
Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеЕвпаторияНовости КрымаКрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23Крымский мост сейчас – обстановка к этому часу
17:06Умер Чак Норрис
17:05Путин установил новый праздник в России
16:58Севастопольцы могут экономить при оплате проезда картой "Мир" в смартфоне
16:50В Подмосковье упал самолет – есть погибшие
16:38Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России
16:22В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
16:12Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек
16:02В Подмосковье тушат крупный пожар на строительном рынке – что известно
15:45ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок
15:33В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов
15:20Очередь на Крымский мост утроилась – время ожидания
15:15В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал
14:51Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин
14:47Азербайджанский праздник обновления природы Новруз
14:05Патриарх Филарет умер в возрасте 97 лет
13:37"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке
13:30ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых
13:03ВСУ теряют позиции – страшные потери Киева за неделю
12:55Работа ПВО: враг потерял за неделю более 2,6 тысяч беспилотников
Лента новостейМолния