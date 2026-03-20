https://crimea.ria.ru/20260320/v-evpatorii-voditel-inomarki-sbil-rebenka-i-uekhal-1154498396.html
В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал
В Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T15:15
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
евпатория
новости крыма
крым
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996832_0:135:1620:1046_1920x0_80_0_0_4776ffe607d477ee4961568cc25d98be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, к которым пострадавшего ребенка привела мать.Личность водителя установили – им оказался 41-летний местный житель. Он признался, что наехал на девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и пояснил, что покинул место аварии только после остановки и разговора с девочкой, которая отказалась от помощи и продолжила путь в школу.Сейчас все детали инцидента выясняют госавтоинспекторы Решения примут по результатам проверки.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996832_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c43262fb4e62c0f05f82977e7d3ff0c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МВД: в Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и покинул место ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории водитель иномарки сбил девочку-подроста и покинул место ДТП. Как сообщили в МВД по Крыму, о происшествии правоохранителям стало известно от медиков, к которым пострадавшего ребенка привела мать.
"В дежурную часть полиции поступило сообщение от врача травмпункта одной из евпаторийских городских больниц о том, что за медицинской помощью обратилась девочка-подросток с травмой ноги. Мама подростка пояснила медикам, что ребенок получил повреждение по пути в школу – при переходе дороги водитель легкового автомобиля совершил наезд на нее и уехал", – сказано в сообщении.
Личность водителя установили – им оказался 41-летний местный житель. Он признался, что наехал на девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и пояснил, что покинул место аварии только после остановки и разговора с девочкой, которая отказалась от помощи и продолжила путь в школу.
Сейчас все детали инцидента выясняют госавтоинспекторы Решения примут по результатам проверки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
