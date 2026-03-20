Рейтинг@Mail.ru
В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260320/v-alushte-podryadchik-pokhitil-25-mln-na-blagoustroystve-dvorov-1154498987.html
В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов
В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов - РИА Новости Крым, 20.03.2026
В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов
Руководитель строительной фирмы из Алушты поучил условный срок за хищение более 2,5 млн рублей при благоустройстве дворов. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T15:33
2026-03-20T15:33
прокуратура республики крым
алушта
происшествия
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0508660009c788dc8eb851f525248017.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Руководитель строительной фирмы из Алушты поучил условный срок за хищение более 2,5 млн рублей при благоустройстве дворов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в 2022 году алуштинская мэрия заключила контракт с подрядчиком на благоустройство дворовых территорий стоимостью 47,6 млн рублей.Преступление выявили правоохранители. В суде мужчина признал вину, возместил ущерб и получил 2 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450178_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4a57d1847cb490e1f6055f017277ede9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, алушта, происшествия, крым, новости крыма
В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов

Прокуратура: руководитель стройфирмы в Алуште получил "условку" за хищение у мэрии

15:33 20.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Руководитель строительной фирмы из Алушты поучил условный срок за хищение более 2,5 млн рублей при благоустройстве дворов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в 2022 году алуштинская мэрия заключила контракт с подрядчиком на благоустройство дворовых территорий стоимостью 47,6 млн рублей.

"Обвиняемый, являясь заместителем генерального директора по строительству, представил в местную администрацию акты, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости выполненных работ. В результате на счет организации было необоснованно перечислено более 2,5 млн рублей", – сказано в сообщении.

Преступление выявили правоохранители. В суде мужчина признал вину, возместил ущерб и получил 2 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Прокуратура Республики КрымАлуштаПроисшествияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
