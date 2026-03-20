В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов
Руководитель строительной фирмы из Алушты поучил условный срок за хищение более 2,5 млн рублей при благоустройстве дворов. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 20.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Руководитель строительной фирмы из Алушты поучил условный срок за хищение более 2,5 млн рублей при благоустройстве дворов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в 2022 году алуштинская мэрия заключила контракт с подрядчиком на благоустройство дворовых территорий стоимостью 47,6 млн рублей.Преступление выявили правоохранители. В суде мужчина признал вину, возместил ущерб и получил 2 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве ЕвпаторииВ Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройствеВ Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи
Прокуратура: руководитель стройфирмы в Алуште получил "условку" за хищение у мэрии