Умер Чак Норрис
Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья. РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T17:06
СИФМЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
"С глубокой скорбью наша семья сообщает, что наш любимый Чак Норрис внезапно ушел из жизни вчера утром (в четверг - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Норриса в соцсети Instagram* (запрещена в России как экстремистская).
Карлос Рэй (Чак) Норрис родился 10 марта 1940 года в Оклахоме. Американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".
*запрещена в России как экстремистская
