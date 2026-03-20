Украина ничем не помогла США в операции против Ирана - Трамп - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Украина ничем не помогла США в операции против Ирана - Трамп
Украина ничем не помогла США в операции против Ирана - Трамп
Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана, а слова Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром, заявил... РИА Новости Крым, 20.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана, а слова Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром, заявил американский президент Дональд Трамп, слова которого передала беседовавшая с ним журналистка телеканала MS NOW Стефани Рул.

"Я спросила о помощи и поддержке со стороны Украины. И он (Трамп - ред.) сказал, что они (Украина - ред.) ничего не сделали, что все, о чем говорит Зеленский - о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам - это делается исключительно в политических и пиар-целях", - сказала Рул в эфире MS NOW.

Ранее Трамп заявлял, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронов со стороны Ирана. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты и не нуждаются в подобной помощи Киева.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
